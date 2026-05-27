Milan wybrał następcę Allegriego. Przedstawił już ofertę

08:33, 27. maja 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan jest coraz bliżej wyboru następcy Massimiliano Allegriego. Po wielkich zmianach w klubie Zlatan Ibrahimović mocno forsuje kandydaturę szkoleniowca, który idealnie wpisuje się w nową wizję Rossonerich.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Iraola wyrósł na głównego faworyta

Milan od kilku dni intensywnie pracuje nad wyborem nowego trenera. Gerry Cardinale jasno określił wcześniej profil szkoleniowca, którego szuka klub. Chodzi o trenera nowoczesnego, stawiającego na rozwój młodych piłkarzy, odważny futbol i budowanie wyraźnej tożsamości zespołu.

Właśnie dlatego najmocniejszym kandydatem stał się Andoni Iraola. Hiszpan ma za sobą znakomity okres pracy w Bournemouth, które po raz pierwszy w historii awansowało do europejskich pucharów i zagra w Lidze Europy.

Według informacji Calciomercato, Zlatan Ibrahimović jest mocno przekonany do tego wyboru. Pierwsze spotkanie między stronami odbyło się już w ubiegłym tygodniu w Londynie. Rozmowy miały przebiec bardzo pozytywnie, dlatego zaplanowano kolejne.

W Mediolanie chcą działać szybko. Milan ma oferować trenerowi kontrakt obowiązujący do 2029 roku i wynagrodzenie wynoszące cztery miliony euro za sezon. Rossoneri wiedzą, że nie mogą zwlekać. Iraola wzbudza zainteresowanie także innych klubów. Crystal Palace i Bayer Leverkusen miały już analizować możliwość jego zatrudnienia.

Na ten moment Hiszpan ma jednak skupiać się przede wszystkim na rozmowach z Milanem. Projekt przedstawiany przez Zlatana Ibrahimovicia i Gerry’ego Cardinale ma być dla niego bardzo interesujący.