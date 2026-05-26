Real Madryt zgodził się zapłacić 75 mln euro za gwiazdora

Real Madryt planuje dużą przebudowę defensywy przed nowym sezonem. W ostatnim czasie dużo mówi się o transferze Alessandro Bastoniego. Wygląda na to, że temat jest coraz bardziej realny, donosi "AS".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho przekonał Bastoniego

Real Madryt chce wzmocnić środek obrony po sezonie, który uwypuklił problemy kadrowe Królewskich. Odejście Davida Alaby, kłopoty zdrowotne Edera Militao i niepewna forma Antonio Rudigera sprawiły, że klub szuka nowych liderów defensywy. Jednym z głównych kandydatów pozostaje Alessandro Bastoni. Włoski stoper Interu Mediolan od dłuższego czasu znajduje się wysoko na liście życzeń Realu.

Według najnowszych informacji duży wpływ na sytuację miał Jose Mourinho. Portugalczyk, który ma objąć Real Madryt, przeprowadził rozmowy z obrońcą i przedstawił mu swoją wizję nowego projektu na Santiago Bernabeu. To właśnie te rozmowy miały zrobić duże wrażenie na piłkarzu. Bastoni ma pozytywnie patrzeć na możliwość przeprowadzki do Madrytu i być otwarty na rozpoczęcie nowego etapu kariery.

Największym problemem pozostają jednak pieniądze. Inter nie zamierza ułatwiać negocjacji i oczekuje za swojego zawodnika aż 75 milionów euro. W Mediolanie Bastoni jest traktowany jako jeden z fundamentów zespołu, dlatego klub nie planuje obniżania oczekiwań. Był to między innymi jeden z powodów, dla którego nie wypalił transfer Włocha do Barcelony.

W Madrycie Bastoni pozostaje jednym z priorytetów. Los Blancos są gotowi do przeznaczenia dużych środków na ten transfer, choć oczywiście nie obędzie się bez negocjacji. Królewscy planują inwestycje także na innych pozycjach, dlatego przeznaczenie takiej kwoty na jednego obrońcę mogłoby wpłynąć na kolejne transfery.