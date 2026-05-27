Inter chce wykorzystać fatalny sezon Juve i wyciągnąć największą gwiazdę

Inter jest wskazywany jako główny kandydat do zdobycia mistrzostwa Włoch w sezonie 2026/27. W Mediolanie nie chcą jednak poprzestawać na roli faworyta i rozważają transfer, który mógłby nie tylko wzmocnić własny zespół, ale jednocześnie osłabić jednego z największych rywali.

Bremer na celowniku Interu Mediolan

Obrona tytułu we Włoszech od lat okazuje się wyjątkowo trudnym zadaniem. Po dziewięciu kolejnych mistrzostwach Juventusu żadna drużyna nie potrafiła wygrać Serie A dwa razy z rzędu. Mimo tego eksperci przed nowym sezonem najmocniej wierzą właśnie w Inter.

W Mediolanie myślą jednak nie tylko o obronie tytułu, ale też o kolejnych ruchach kadrowych. Według Calciomercato jednym z nazwisk analizowanych przez Inter jest Gleison Bremer. Brazylijski obrońca od lat należy do najważniejszych postaci defensywy Juventusu. Sytuacja finansowa Starej Damy może jednak zmusić klub do trudnych decyzji. W Turynie coraz częściej mówi się o konieczności sprzedaży części zawodników. Zmusza go do tego brak awansu do Ligi Mistrzów.

Inter doskonale zna wartość takich ruchów. Giuseppe Marotta jeszcze jako dyrektor Juventusu wielokrotnie wzmacniał własny zespół kosztem ligowych rywali. Andrea Pirlo trafił do Turynu z Milanu. Miralem Pjanić przyszedł z Romy. Gonzalo Higuain zamienił Napoli na Juventus. Nerazzurri mają jednak sporą konkurencję w postaci klubów z Premier League.

Wśród nazwisk łączonych z Interem pojawia się również Manu Kone z Romy. Jednocześnie klub rozważa odejście Davide Frattesiego. W Mediolanie wiedzą jedno. Sam status faworyta nie daje jeszcze mistrzostwa. Inter chce zrobić wszystko, aby tym razem nie oddać scudetto po jednym sezonie.