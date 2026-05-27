Mourinho naciska na transfer defensora. Podbierze go Barcelonie?

Jose Mourinho chce zacząć rządy w Realu Madryt od przebudowy defensywy. Uważa, że to klucz do sukcesu. Jego wymarzonym transferem jest Alessandro Bastoni - ujawnia Tomas Gonzalez-Martin z "El Debate".

Real Madryt wkrótce rozpocznie nowy projekt pod rządami Jose Mourinho. To on został wytypowany przez Florentino Pereza na następcę Alvaro Arbeloi. Celem jest wstrząśnięcie trudną szatnię i poukładanie relacje z największymi gwiazdami. Sezon 2025/2026 dla Królewskich był wielkim niepowodzeniem – ponownie nie udało się zdobyć choćby jednego trofeum. Klub szukał więc trenera z doświadczeniem oraz renomą, który pomoże w rywalizacji z Barceloną. Wkrótce Portugalczyk podpisze dwuletni kontrakt.

Oczywiście Mourinho w pierwszej kolejności naciska na przebudowę składu, gdyż uważa, że obecny nie jest wystarczająco dobry, by walczyć o najwyższe cele. Zamierza wymienić w zasadzie całą defensywę – prosi o transfery dwóch stoperów, bocznych obrońców oraz środkowych pomocników. „El Debate” ujawnia, że jego wymarzonym nabytkiem jest Alessandro Bastoni. Miał w tej sprawie skontaktować się już z gwiazdorem Interu Mediolan.

To o tyle ciekawe, że Włochem mocno interesuje się też Barcelona, która chciałaby go mieć od przyszłego sezonu u siebie. Problemem w tym momencie są natomiast kwestie finansowe, które stawiają Real na prowadzeniu w wyścigu o jego podpis. Inter Mediolan ma oczekiwań oferty wynoszącej minimum 75 milionów euro.

Mourinho indywidualnie działa w temacie transferu Bastoniego. Dostał od Realu „zielone światło” na negocjacje z gwiazdą Interu.