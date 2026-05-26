Roma potwierdziła definitywny transfer zawodnika, który poprowadził ją do Ligi Mistrzów. Donyell Malen będzie kontynuował karierę w zespole, w którym występuje Jan Ziółkowski.

Roma nie miała wyjścia. Ten transfer był oczywistością

Po długiej nieobecności Roma wraca do Ligi Mistrzów. Giallorossi zakończyli sezon w Serie A na 3. lokacie i uzyskali bezpośredni awans do fazy ligowej. Nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że decydującą rolę w tym sukcesie odegrał Donyell Malen. Reprezentant Holandii w zaledwie 18 meczach strzelił aż 14 goli i zanotował dwie asysty.

Napastnik przeniósł się do Rzymu w styczniu na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Aston Villi. Roma zapewniła sobie opcję wykupu 27-latka i postanowiła z niej skorzystać. Wychowanek akademii Ajaxu, Arsenalu i PSV definitywnie zmienia klubowe barwy.

– AS Roma potwierdza, że sfinalizowała transfer Donyella Malena na zasadzie definitywnego wykupu. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2030 roku – czytamy w krótkim oficjalnym komunikacie wystosowanym przez stołeczną ekipę.

W kadrze Rzymian znajduje się dwóch Polaków – Jan Ziółkowski i Radosław Żelezny. Obrońca w tym sezonie rozegrał 23 spotkania, a bramkarz zapisał na swoim koncie 15 występów, ale tylko w młodzieżowym zespole.