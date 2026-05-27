Wielka gwiazdy odchodzi z Barcelony! To już oficjalne

FC Barcelona potwierdziła ważne rozstanie po zakończeniu sezonu. Z klubem żegna się postać, która przez lata pisała jedną z najpiękniejszych historii w jego barwach.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde, Joan Laporta i Alexia Putellas

Alexia Putellas odchodzi z Barcelony

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła odejście Alexii Putellas. Kontrakt jednej z największych gwiazd w historii kobiecej sekcji klubu wygasa 30 czerwca i nie zostanie przedłużony.

Hiszpanka kończy tym samym 14-letni etap w barwach Dumy Katalonii. Klub pożegnał ją w mediach społecznościowych krótkim, ale wymownym komunikatem: „Dziedzictwo. Ikona. Kapitan. Wieczna Alexia”.

Putellas odchodzi po sezonie zakończonym kompletem trofeów. Barcelona kilka dni temu wygrała finał Ligi Mistrzyń z Olympique Lyon 4:0, a kibice podczas świętowania prosili zawodniczkę, by została w klubie. Decyzja była jednak inna.

Legenda kończy wyjątkowy rozdział

Dorobek Putellas w Barcelonie robi ogromne wrażenie. Pomocniczka zdobyła z klubem 38 trofeów, w tym cztery Ligi Mistrzyń. Do tego dołożyła 232 gole, co czyni ją drugą najlepszą strzelczynią w historii klubu, za Leo Messim.

Alexia była również jedną z najważniejszych postaci rozwoju kobiecej piłki w Hiszpanii. Dwukrotnie sięgała po Złotą Piłkę, wygrała mistrzostwo świata z reprezentacją Hiszpanii i stała się symbolem złotej ery Barcelony.

W ostatnim sezonie znów potwierdziła klasę. Została wybrana najlepszą zawodniczką Ligi Mistrzyń 2025/2026, notując siedem goli i siedem asyst w jedenastu występach.