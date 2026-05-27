Wielka gwiazdy odchodzi z Barcelony! To już oficjalne

12:01, 27. maja 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl / FC Barcelona

FC Barcelona potwierdziła ważne rozstanie po zakończeniu sezonu. Z klubem żegna się postać, która przez lata pisała jedną z najpiękniejszych historii w jego barwach.

Alejandro Balde, Joan Laporta i Alexia Putellas
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde, Joan Laporta i Alexia Putellas

Alexia Putellas odchodzi z Barcelony

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła odejście Alexii Putellas. Kontrakt jednej z największych gwiazd w historii kobiecej sekcji klubu wygasa 30 czerwca i nie zostanie przedłużony.

Hiszpanka kończy tym samym 14-letni etap w barwach Dumy Katalonii. Klub pożegnał ją w mediach społecznościowych krótkim, ale wymownym komunikatem: „Dziedzictwo. Ikona. Kapitan. Wieczna Alexia”.

Putellas odchodzi po sezonie zakończonym kompletem trofeów. Barcelona kilka dni temu wygrała finał Ligi Mistrzyń z Olympique Lyon 4:0, a kibice podczas świętowania prosili zawodniczkę, by została w klubie. Decyzja była jednak inna.

Legenda kończy wyjątkowy rozdział

Dorobek Putellas w Barcelonie robi ogromne wrażenie. Pomocniczka zdobyła z klubem 38 trofeów, w tym cztery Ligi Mistrzyń. Do tego dołożyła 232 gole, co czyni ją drugą najlepszą strzelczynią w historii klubu, za Leo Messim.

Alexia była również jedną z najważniejszych postaci rozwoju kobiecej piłki w Hiszpanii. Dwukrotnie sięgała po Złotą Piłkę, wygrała mistrzostwo świata z reprezentacją Hiszpanii i stała się symbolem złotej ery Barcelony.

W ostatnim sezonie znów potwierdziła klasę. Została wybrana najlepszą zawodniczką Ligi Mistrzyń 2025/2026, notując siedem goli i siedem asyst w jedenastu występach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości