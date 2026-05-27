Tottenham rusza po gwiazdę Man City. Ma być nowym liderem

Tottenham szykuje ważny ruch transferowy przed nowym sezonem. Po trudnych miesiącach w Premier League londyński klub chce wzmocnić nie tylko jakość kadry, ale również charakter zespołu. Na liście celów znalazł się piłkarz, który przez lata był symbolem sukcesów Manchesteru City.

PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Stones kandydatem do wzmocnienia Tottenhamu

Tottenham planuje duże zmiany w defensywie po wymagającym sezonie ligowym. Trener Roberto De Zerbi otwarcie mówił już o potrzebie sprowadzenia zawodników, którzy poza umiejętnościami piłkarskimi będą potrafili również pełnić rolę liderów.

Według informacji „The Independent” jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia zespołu jest John Stones. Doświadczony reprezentant Anglii ma być postrzegany jako piłkarz idealnie pasujący do nowej wizji Tottenhamu.

Stones ma przewagę nie tylko dzięki doświadczeniu, ale również profilowi piłkarskiemu. Roberto De Zerbi preferuje budowanie akcji od własnej bramki i obrońców dobrze czujących się przy piłce. Anglik od lat należy do najlepszych specjalistów w tym elemencie.

Przez lata w Manchesterze City stał się jednym z symboli drużyny Pepa Guardioli. Zdobywał mistrzostwa Anglii, krajowe puchary i triumfował także w Lidze Mistrzów. Jednocześnie wypracował opinię obrońcy nowoczesnego, który potrafi płynnie wchodzić do środka pola i wpływać na tempo gry. Jego kontrakt wygasa po sezonie i będzie wolnym zawodnikiem.

Tottenham analizuje także inne opcje. Wśród kandydatów pojawiają się między innymi Marcos Senesi czy Andy Robertson.