Legenda Milanu nie gryzła się w język. Wskazała prawdziwy problem klubu

AC Milan ma za sobą sezon, który pozostawił wśród kibiców spory niedosyt. Alessandro Nesta uważa jednak, że problem Rossonerich jest znacznie głębszy niż wyniki na boisku.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Nesta

Legenda Rossonerich zabrała głos. Te słowa mogą zaboleć wielu w klubie

AC Milan nie zrealizował swoich najważniejszych celów w zakończonym sezonie Serie A. Rossoneri musieli uznać wyższość ligowych rywali i zakończyli rozgrywki dopiero na piątym miejscu w tabeli. Mistrzowski tytuł wywalczył Inter Mediolan, a drugą lokatę zajęło SSC Napoli. Taki rezultat wywołał falę komentarzy we włoskich mediach, a głos w sprawie zabrał także Alessandro Nesta.

– Nie powiedziałbym, że zakończony sezon jest katastrofalnie zły. Milan ma solidną i mocną bazę oraz duży potencjał. Massimiliano Allegri i piłkarze odpowiadają za piąte miejsce drużyny, ale prawdziwym problemem jest wewnętrzny chaos w klubie. Poza tym Milanowi brakuje świetnego środkowego napastnika – powiedział wprost były reprezentant Włoch cytowany na X przez dziennikarza Nicolo Schirę.

Szczególnie mocno wybrzmiewa fragment dotyczący sytuacji wewnątrz klubu. Nesta dał do zrozumienia, że to właśnie brak stabilizacji organizacyjnej i zamieszanie w strukturach Milanu są główną przyczyną rozczarowujących wyników. Dopiero na dalszym planie znajdują się kwestie stricte sportowe.

Były defensor zwrócił również uwagę na problem w ofensywie. W jego ocenie Rossoneri potrzebują napastnika światowej klasy, który zagwarantuje drużynie regularność pod bramką rywali i stanie się liderem ataku.