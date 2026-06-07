Inter negocjuje kolejny transfer. Obrońca na radarze

20:23, 7. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Corriere dello Sport

Inter Mediolan wytypował już nazwisko obrońcy, którego chce pozyskać w letnim okienku transferowym. Na celowniku Nerazzurrich znalazł się Oumar Solet z Udinese Calcio - informuje "Corriere dello Sport".

Cristian Chivu
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Oumar Solet celem transferowym Interu Mediolan

Inter Mediolan rozgląda się za wzmocnieniami. Nerazzurri w szczególności skupiają się na pozyskaniu nowego bramkarza. W drugiej kolejności jest myśl o pozyskaniu nowego obrońcy. Jak się okazuje, mistrzowie Włoch znaleźli odpowiedniego kandydata w Serie A. Dziennik „Corriere dello Sport” poinformował, że w kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Oumar Solet z Udinese Calcio.

Włoska prasa zdradza jednak, że dojdzie do sporych kombinacji związanych z transferem. Inter Mediolan chce pozyskać Francuza na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Kontrakt zawodnika z Zebrette natomiast obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, więc jego obecny pracodawca nie może się na to zgodzić. Klub z Dacia Arena musiałby zatem najpierw przedłużyć umowę z obrońcą.

Inter Mediolan z pewnością byłby gotowy pokryć w całości wynagrodzenie Oumara Soleta. Obecnie francuski zawodnik zarabia dwa miliony euro rocznie w Udinese Calcio. Sytuacja związana z transferem jest dynamiczna. Wkrótce media będą przekazywały bardziej szczegółowe doniesienia w tej sprawie.

Oumar Solet w zeszłym sezonie rozegrał 38 spotkań pod okiem Kosty Runjaicia. Obrońca Udinese Calcio zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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