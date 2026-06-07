SSC Napoli szykuje wielki transfer wewnątrz Serie A, ponieważ rozpoczęli prace nad pozyskaniem Mario Gili. Lazio jednak nie ułatwi drogi Azzurrim - przekazuje Ekrem Konur.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Mario Gila celem Napoli. Lazio jednak nie myśli o sprzedaży

SSC Napoli już rozpoczęło budowę składu na nowy sezon. Aurelio De Laurentiis nie ma łatwego zadania, ponieważ drużyna przejdzie sporo zmian. Tymczasem dowiadujemy się, że klub z południa Włoch wytypował już cel transferowy. Jak donosi Ekrem Konur, w kręgu zainteresowań Azzurrich znajduje się Mario Gila, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio.

Transfer jednak nie będzie tak prosty do zrealizowania dla SSC Napoli. Wspomniane źródło zdradza, że rzymianie nie mają bowiem w planach rozstawać ze swoją gwiazdą. Negocjacje z Biancocelestimi nigdy nie należały do najprostszych i zapewne o tym wkrótce przekona się zespół z południa Italii. Azzurri będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Hiszpana.

Mario Gila miał trudne początki w Lazio, ale zdołał wejść na poziom, jaki od niego oczekiwano. Dziś hiszpański stoper jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Serie A. Zawodnik Biancocelestich nie ma w zasadzie słabego punktu. Nic dziwnego, że SSC Napoli tak bardzo marzy o jego pozyskaniu.

W minionym sezonie Mario Gila rozegrał 36 spotkań w koszulce Lazio. Wychowanek Realu Madryt nie miał udziału przy strzelonym golu.