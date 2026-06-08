FC Barcelona podjęła decyzję ws. Christensena. To już przesądzone

13:09, 8. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Marca.com

FC Barcelona jest coraz bliżej porozumienia z Andreasem Christensenem. Jak ujawnia "Marca", Duńczyk przedłuży kontrakt do 2028 roku.

Andreas Christensen
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andreas Christensen

Andreas Christensen zostanie na Camp Nou

FC Barcelona jest o krok od porozumienia z Andreasem Christensenem. Według informacji „Marki”, duński obrońca podpisze nowy kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/2028. W pierwszym sezonie pracy Hansiego Flicka znakomity duet stoperów tworzyli Pau Cubarsi i Inigo Martinez. Jednak odejście doświadczonego Hiszpana sprawiło, że klub musiał ponownie przeanalizować dostępne opcje w środku defensywy.

Christensen od momentu przybycia z Chelsea w 2022 roku wielokrotnie udowadniał swoją wartość. Dzięki spokojowi w rozegraniu, dobrej grze pozycyjnej i umiejętności wyprowadzania piłki idealnie pasuje w systemie Flicka. Problemem pozostawały kontuzje. Ostatnie sezony były dla reprezentanta Danii wyjątkowo trudne pod względem zdrowotnym. W minionych rozgrywkach defensor przez wiele miesięcy zmagał się z poważnym urazem kolana.

Mimo to Barcelona nie straciła zaufania do zawodnika. Władze klubu zdecydowały się na przedłużenie współpracy, a Christensen zgodził się na obniżenie wynagrodzenia, wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji finansowej Blaugrany. Zainteresowanie 30-letnim obrońcą nie było jednak małe. Piłkarz otrzymał oferty z Arabii Saudyjskiej. Klub wierzy, że jeśli ominą Duńczyka problemy zdrowotne, może ponownie stać się ważnym elementem defensywy.

Christensen jest już w pełni zdrowy i przygotowuje się do okresu przygotowawczego z nadzieją na odzyskanie miejsca w wyjściowym składzie. Łącznie w barwach Dumy Katalonii reprezentant Danii rozegrał 98 spotkań.

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