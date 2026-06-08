Wokół reprezentacji Włoch wrze. Baldini jasno określił swoje stanowisko

Reprezentacja Włoch odniosła skromne zwycięstwo nad Grecją. Tymczasem po końcowym gwizdku więcej niż o wyniku mówiło się o przyszłości tymczasowego selekcjonera Silvio Baldiniego.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Silvio Baldini

Całe Włochy czekają na decyzję. Baldini właśnie zabrał głos

Reprezentacja Włoch wciąż czeka na rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej stałego selekcjonera, jednak sam Silvio Baldini nie wydaje się zaprzątać sobie tym głowy. Po wygranym 1:0 meczu towarzyskim z Grecją szkoleniowiec odniósł się do spekulacji na temat swojej przyszłości i jasno dał do zrozumienia, że najważniejsze pozostaje dla niego dobro drużyny.

– Zależy mi tylko na tym, czy dobrze wykonuję swoją pracę. Niestety, w piłce nożnej ludzie szybko Cię szufladkują – mówił trener cytowany przez Football Italia.

Baldini zwrócił również uwagę na znaczenie postawy zawodników, podkreślając, że to właśnie ich gra jest najlepszą odpowiedzią na wszelkie oceny i opinie. – Odpowiedzią na te etykietki jest to, co chłopaki pokazują na boisku. To nie bierze się znikąd. Wiara mnie tu zaprowadziła, a droga była trudna – zaznaczył tymczasowy selekcjonera Azzurrich.

Najbardziej wymowna była jednak deklaracja trenera dotycząca przyszłości w drużynie narodowej.

– Nie ma dla mnie znaczenia, czy pozostanę trenerem reprezentacji Włoch. Chcę być po prostu użyteczny. Jestem częścią włoskiej rodziny – podsumował Baldini.

Słowa trenera pokazują, że przynajmniej na razie nie zamierza prowadzić publicznej walki o stanowisko. Zamiast tego koncentruje się na pracy z zespołem i wynikach.