Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Albert Gudmundsson wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus ma jasno określone plany transferowe na letnie okienko. Teraz dowiadujemy się, że Stara Dama może przeprowadzić bardzo zaskakujący ruch. Dziennik „Tuttosport” przekazuje, że turyńczycy mogą sięgnąć po wzmocnienie prosto ze swojego odwiecznego wroga. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Albert Gudmundsson, który na co dzień reprezentuje barwy Fiorentiny.

Reprezentant Islandii nie jest jeszcze pewną opcją dla Juventusu. Na ten moment Bianconeri biorą jedynie pod uwagę możliwość sprowadzenia napastnika. Zawodnik ma za sobą przeciętny sezon i zainteresowanie Starej Damy jego osobą jest bardzo zaskakujące. 28-latek jednak jest ogranym piłkarzem na poziomie Serie A i mógłby dobrze wkomponować się do zespołu Luciano Spallettiego.

Relacje Juventusu i Fiorentiny od wielu lat należą do najbardziej napiętych we włoskiej piłce. Kibice Violi wyjątkowo niechętnie patrzą na wszelkie interesy z turyńskim gigantem, a w przeszłości transfery między tymi klubami wywoływały ogromne emocje. Najgłośniejszym przykładem pozostaje przejście Roberto Baggio do Juventusu w 1990 roku, po którym we Florencji doszło do gwałtownych protestów i zamieszek. Z tego powodu każdy kolejny ruch na linii Turyn – Florencja jest bacznie obserwowany, a ewentualny transfer Alberta Gudmundssona mógłby ponownie rozpalić nastroje wśród kibiców.

Islandczyk w minionym sezonie rozegrał 48 spotkań w koszulce Fiorentiny. Udało mu się zgromadzić na koncie 10 trafień, a także zaliczył sześć asyst.