Grecja – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (07.06.2026)

Grecja - Włochy: typy i kursy na mecz towarzyski. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 21:00.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cher Ndour

Grecja – Włochy, typy bukmacherskie

Już w niedzielny wieczór zobaczymy starcie reprezentacji, które nie awansowały na Mistrzostwa Świata 2026. A w nim Grecja przed własną publicznością zmierzy się z Włochami. w meczu towarzyskim. Dla obu zespołów będzie to okazja do rozpoczęcia budowy drużyny z myślą o kolejnych eliminacjach i poprawienia nastrojów po nieudanej walce o mundial. Zarówno Grecy, jak i Włosi będą chcieli udowodnić, że brak awansu był jedynie wypadkiem przy pracy. Można więc spodziewać się ambitnej walki i interesującego widowiska, mimo że stawką tego spotkania nie będą punkty.

Ja uważam, że niedzielne starcie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Grecji

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Grecja – Włochy, ostatnie wyniki

Grecja prezentuje bardzo słabą formę. W ostatnich pięciu spotkaniach mistrzowie Europy z 2004 roku odnieśli jedno zwycięstwo (3:2 ze Szkocją), zaliczyli trzy remisy (0:0 z Białorusią, 0:0 z Węgrami oraz 2:2 ze Szwecją), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Paragwajem).

Włochy natomiast są w dołu. Azzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Mołdawią, 2:0 z Irlandią Północną oraz 1:0 z Luksemburgiem), a także ponieśli dwie porażki (1:4 z Norwegią oraz po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną).

Grecja – Włochy, historia

ywalizacja Grecji z Włochami ma długą historię i sięga wielu spotkań rozgrywanych zarówno w eliminacjach do wielkich turniejów, jak i meczach towarzyskich. W bezpośrednich pojedynkach wyraźną przewagę mają Włosi, którzy jako czterokrotni mistrzowie świata przez lata należeli do ścisłej czołówki światowego futbolu. Grecy jednak niejednokrotnie potrafili postawić trudne warunki swoim rywalom, zwłaszcza po zdobyciu mistrzostwa Europy w 2004 roku. Ich mecze z reprezentacją Włoch często były wyrównane, pełne walki i taktycznej dyscypliny, dzięki czemu regularnie dostarczały kibicom wielu emocji.

Grecja – Włochy, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, faworytem niedzielnego starcia jest Grecja. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Włochów natomiast sięga nawet 3.25.

Grecja Włochy Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 czerwca 2026 09:35

Grecja – Włochy, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Grecji

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Grecja – Włochy, transmisja meczu

Spotkanie Grecja – Włochy obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitownay na antenie Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Polsat Box Go oraz Superbet TV.

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