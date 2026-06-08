Klopp rozmawia z innym klubem! Miałby zostać dyrektorem technicznym

13:10, 8. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sacha Tavolieri / winwin.com

Juergen Klopp ma rzekomo prowadzić rozmowy z Al-Ittihad. Saudyjczycy widzą go w roli dyrektora technicznego - informuje Sacha Tavolieri. Doniesienia dementuje jednak agent byłego trenera Liverpoolu, czyli Marc Kosicke.

Jurgen Klopp
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp może zostać dyrektorem technicznym Al-Ittihad

Juergen Klopp od momentu, gdy zakończył trenerską karierę, co jakiś czas przewija się w mediach jako kandydat do pracy w największych klubach w Europie. Niemiecki szkoleniowiec był już łączony m.in. z Realem Madryt, Manchesterem United czy reprezentacją Niemiec. Trzeba jednak pamiętać, że mimo zakończenia kariery wciąż pracuje w piłce nożnej. Pełni funkcję dyrektora w grupie Red Bull.

Najnowsze doniesienia sugerują, że Klopp miałby zmienić klub i zostać dyrektorem technicznym. Sacha Tavolieri poinformował, że 58-latek jest przymierzany do podjęcia pracy w Al-Ittihad. Saudyjczycy chcą, żeby odpowiadał za politykę transferową klubu.

Dziennikarz przekonuje, że mimo publicznego zdementowania informacji przez agenta, odbyły się w tej sprawie rozmowy. Powołując się na źródła w Arabii Saudyjskiej, sugeruje, że Klopp jest otwarty na ten pomysł, ale stawia warunek. Otóż miałby dołączyć do Al-Ittihad dopiero w trakcie sezonu ligowego mniej więcej po rozegraniu 7. kolejek, gdy wygaśnie jego kontrakt z grupą Red Bull.

Agent Juergena Kloppa nie ukrywał w rozmowie z portalem winwin.com, że jest poirytowany całą sytuację. „Denerwują mnie te wszystkie bzdury. To wszystko jest irytujące i nie ma nic wspólnego z prawdą” – komentował Marc Kosicke.

Pozostaje więc jedynie czekać na rozwój sytuacji. Niemniej jednak można nastawić się na to, że w najbliższym czasie pojawi się sporo sprzecznych informacji ws. przyszłości byłego trenera Liverpoolu i Borussii Dortmund.

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