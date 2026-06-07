Milan myśli o tym pomocniku. Trzeba zapłacić 60 milionów euro

21:03, 7. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild

AC Milan chce w letnim okienku transferowym pozyskać nowego pomocnika. Na radarze włoskiego klubu znalazł się Can Uzun. Eintracht Frankfurt natomiast wycenia swojego gwiazdora na 60 milionów euro - informuje "Bild".

Piłkarze Milanu
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Can Uzun wzbudza zainteresowanie AC Milanu. Wysokie oczekiwania Eintrachtu Frankfurt

AC Milan przez cały poprzedni sezon miał problem z obsadzeniem pozycji ofensywnego pomocnika. Wzmocnienie tej pozycji jest priorytetem klubu na letnie okienko. Jak się okazuje, Rossoneri mają nowego kandydata do transferu. Dziennik „Bild” zdradził, że trop prowadzi do Bundesligi. W kręgu zainteresowań mediolańczyków znalazł się Can Uzun, który na co dzień jest związany z Eintrachtem Frankfurt.

Niemiecka prasa zdradza, że AC Milan będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, jeśli chce pozyskać tego pomocnika. Turek jest wyceniany przez swojego obecnego pracodawcę na 60 milionów euro. I ta kwota może mocno pokrzyżować plany mediolańczyków. Włoski klub ma ograniczony budżet transferowy, po tym jak nie udało im się zakwalifikować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

AC Milan nie jest osamotniony w wyścigu po Cana Uzuna. Wśród zainteresowanych zespołów jest m.in. SSC Napoli. Rywalizacja o transfer reprezentanta Turcji zapowiada się niezwykle ciekawie. Eintracht Frankfurt znów może zarobić olbrzymie pieniądze na transferze wychodzącym. To jest już typowe dla tego niemieckiego zespołu.

Can Uzun w zeszłym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Turek strzelił 10 goli, a także zaliczył sześć asyst.

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