Bayern Monachium chce pomocnika z Serie A. W grze 50 mln euro

Bayern Monachium poszukuje wzmocnień do drugiej linii. Jak informuje Ekrem Konur w serwisie FussballDaten.de, Charles De Ketelaere z Atalanty Bergamo znalazł się na radarze mistrzów Niemiec.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Charles De Ketelaere na liście życzeń Bayernu Monachium i Borussii Dortmund

Bayern Monachium w minionym sezonie sięgnął po 35. tytuł mistrza Niemiec. Vincent Kompany buduje zespół gotowy nie tylko do obrony mistrzostwa kraju, ale również do walki o triumf w Lidze Mistrzów. Z bawarskim klubem pożegnali się już Leon Goretzka oraz Raphael Guerreiro.

Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura w serwisie FussballDaten.de, wysoko na liście życzeń Bayernu jest Charles De Ketelaere z Atalanty Bergamo. Reprezentant Belgii jest jednak również bacznie monitorowany przez Borussię Dortmund.

Jeszcze niedawno kariera 25-letniego ofensywnego pomocnika nie rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami. Po głośnym transferze do Milanu zawodnik miał wyraźne problemy z odnalezieniem się w nowym otoczeniu i nie był w stanie w pełni pokazać swojego potencjału.

Przeprowadzka do Atalanty okazała się jednak przełomowym momentem. Klub z Bergamo stworzył Belgowi idealne warunki do odbudowy formy. W systemie Atalanty De Ketelaere ponownie zaczął prezentować swoje największe atuty i stał się ważnym elementem ofensywy zespołu. Jednym z największych atutów Belga jest jego wszechstronność.

Obecnie zawodnik przygotowuje się z reprezentacją Belgii do nadchodzących mistrzostw świata. Jego występy w narodowych barwach mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji transferowej. Atalanta nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą. Ewentualne negocjacje mogą rozpocząć się od kwoty w granicach 40-50 milionów euro. W minionym sezonie De Ketelaere rozegrał 42 mecze, w których zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst.