Widzew Łódź rozmawia z reprezentantem Polski. Wielki transfer możliwy

Widzew Łódź prowadzi rozmowy z reprezentantem Polski. Jak podaje serwis Meczyki.pl, trwają negocjacje z Karolem Świderskim. Jedną z przeszków są wysokie wymagania finansowe napastnika.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Karol Świderski prowadzi rozmowy z Widzewem Łódź

Widzew Łódź nie przeprowadzi latem rewolucji, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Tak przynajmniej jakiś czas temu zapowiedział właściciel klubu – Robert Dobrzycki. Transfery są jednak nieuniknione, ponieważ mimo ogromnych wydatków w ostatnich dwunastu miesiącach, niektóre pozycje wciąż trzeba wzmocnić. Jedną z nich ma być pozycja numer dziewięć, czyli nowy napastnik.

Od pół roku w kontekście Widzewa Łódź wymienia się Karola Świderskiego. Pierwsze podejście miało miejsce w styczniu, ale ostatecznie nie udało się sfinalizować transakcji. Tym razem sprawa jest bardziej zaawansowana, ponieważ trwają rozmowy.

Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl informuje, że negocjacje są na zaawansowanym etapie. Problem stanowi jednak kwestia finansowa, ponieważ napastnik Panathinaikosu ma duże wymagania dot. wynagrodzenia. Co więcej, ma ważny kontrakt do 2028 roku. Grecki zespół również negocjuje z Widzewem. Według dziennikarza przedstawiciele są gotowi pójść na duże ustępstwa. Warto dodać, że kilka miesięcy temu obie drużyny doszły do porozumienia ws. transferu Bartłomieja Drągowskiego, który kosztował 300 tysięcy euro.

Transfer reprezentanta Polski ma związek z faktem, że Vuković chce zmienić ustawienie. W przyszłym sezonie Widzew miałby grać na dwóch napastników. W międzyczasie trwają także rozmowy z Afimico Pululu, a w klubie wciąż jest Sebastian Bergier.

Świderski w minionym sezonie uzbierał 46 meczów, w których strzelił 9 bramek i zanotował 4 asysty.