Legia podała cenę za Rajovicia. Bardzo zaskakująca kwota! [NASZ NEWS]

Legia Warszawa przebudowuje kadrę przed kolejnym sezonem i nie wyklucza odejść kolejnych graczy. Stołeczny klub wystawił na przykład na sprzedaż Miletę Rajovicia. Udało nam się ustalić cenę za Duńczyka i jest mocno zaskakująca!

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Nie został ulubieńcem fanów

Mileta Rajović miał być bardzo mocnym transferem Legii, wszak według nieofcjalnych informacji warszawski klub zapłacił za niego 3 miliony euro. Duńczyk nie zdołał jednak zaskarbić sobie sympatii fanów klubu z Ł3, ale trzeba przyznać, że sam jest sobie winien.

Rajović w trakcie pierwszego sezonu na Ł3 popisywał się dużą nieskutecznością. Bywały sytuacje, w których wiekszą sztuką było nie strzelić gola niż strzelić, a mimo to piłka nie lądowała w siatce. I choć sezon zakończył jako najlepszy strzelec Legii, razem z Nsame, (10 trafień we wszystkich rozgrywkach), to trudno przy jego nazwisku postawić plus.

Już po zakończeniu sezonu sprawdzilśmy jakie plany ma zawodnik co do swojej przyszłości. Wszystko dokładnie opisaliśmy kilkanaście dni temu.

Chcą prawie 3 miliony euro

Jak się okazuje, Legia może mieć jednak inne plany względem tego gracza. Z naszych informacji wynika, że Rajović został wystawiony na sprzedaż. Ale trzeba przyznać uczciwie: nie on jeden, bo na liście tych, którzy za odpowiednią cenę mogą odejść, jest więcej egionistów.

Wracając jednak do Duńczyka. Z naszych informacji wynika, że cena wywoławcza za niego to 2,8 miliona euro. Czyli, niewiele mniej niż zapłacił warszawski klub, sprowadzając go z Watfordu.

Oczywiście, jak wspomniano wyżej, 2,8 mln euro to cena wyjściowa za 26-latka, ale na pewno do negocjacji. Niemniej właśnie od takiej kwoty stołeczny klub byłby w stanie podjąć rozmowy. Kontrakt Duńczyka z Legią obowiązuje do lata 2029 roku.