Flick ma swojego faworyta. Teraz ruch należy do Barcelony

Marc Cucurella może latem stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji w swojej karierze. Według hiszpańskich mediów obrońca Chelsea chce zasilić giganta La Liga.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Transferowy zwrot akcji! Hiszpan naciska na odejście z Chelsea

Marc Cucurella znalazł się w centrum medialnych informacji, które mogą rozpalić letnie okno transferowe. Jak informuje „Mundo Deportivo”, lewy obrońca Chelsea jest zainteresowany przenosinami do FC Barcelony i miał już poinformować londyński klub o swojej gotowości do zmiany otoczenia.

Dla hiszpańskiego defensora byłby to szczególny transfer. Cucurella jest wychowankiem akademii Blaugrany, jednak nigdy nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego zespołu. Teraz pojawia się szansa na powrót do klubu, w którym stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Według źródła zwolennikiem sprowadzenia piłkarza The Blues jest trener Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec wysoko ocenia umiejętności reprezentanta Hiszpanii i widzi w nim zawodnika, który mógłby zwiększyć rywalizację na lewej stronie defensywy.

Kluczową rolę w całej operacji ma jednak odegrać przyszłość Alejandro Balde. Katalończycy rozważą konkretny ruch po Cucurellę przede wszystkim w przypadku odejścia obecnego lewego obrońcy. Bez takiego scenariusza realizacja transferu może okazać się znacznie trudniejsza zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Co ciekawe, Barcelona nie jest jedynym zainteresowanym klubem. Sytuację zawodnika monitorują także Manchester City, Manchester United, Atletico Madryt oraz Real Madryt.