Holandia – Uzbekistan: typy, kursy, zapowiedź (08.06.2026)

Holandia - Uzbekistan: typy i kursy na mecz towarzyski przez Mistrzostwami Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (8 czerwca) o godzinie 20:45.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Jan Paul van Hecke

Holandia – Uzbekistan, typy bukmacherskie

Reprezentacja Holandii już w poniedziałek podejdzie do ostatniego sprawdzianu przez Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia podopieczni Ronalda Koeamana zmierzą się przed własną publicznością w meczu towarzyskim z Uzbekistanem, który także pojedzie mundial. Dla Oranje będzie to ostatnia okazja do dopracowania szczegółów taktycznych i sprawdzenia optymalnego ustawienia przed rozpoczęciem mundialu. Uzbekistan również przygotowuje się do występu na turnieju, dlatego można spodziewać się ambitnej postawy gości. Dla obu reprezentacji będzie to cenny test przed najważniejszym turniejem piłkarskim, a kibice mogą liczyć na interesujące widowisko.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Superbet 1.78 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Holandia – Uzbekistan, ostatnie wyniki

Holandia nie błyszczy formą. W pięciu ostatnich spotkaniach Oranje odnieśli dwa zwycięstwa (4:0 z Litwą oraz 2:1 z Norwegią), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Polską i 1:1 z Ekwadorem), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Algierią).

Uzbekistan natomiast jest wielką niewiadomą. Goście poniedziałkowego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (4:0 z Urartu, 3:1 z Gabonem oraz po rzutach karnych z z Wenezuelą), zaliczyli jeden remis (2:2 z Chinami), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Kanadą).

Holandia – Uzbekistan, historia

Reprezentacje Holandii i Uzbekistanu nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na poziomie seniorskim. Nadchodzące spotkanie będzie więc pierwszym rozdziałem w historii tej rywalizacji i zarazem wyjątkowym wydarzeniem dla obu drużyn. Choć oba zespoły wywodzą się z różnych piłkarskich środowisk, łączy je udział w Mistrzostwach Świata 2026.

Holandia – Uzbekistan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, zdecydowanym faworytem poniedziałkowego starcia jest reprezentacja Holandii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Oranje, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.26. W przypadku zwycięstwa Uzbekistanu natomiast sięga nawet 9.10.

Holandia Uzbekistan Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 czerwca 2026 10:00

Holandia – Uzbekistan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Holandii

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Holandia – Uzbekistan, przewidywane składy

Holandia: Verbruggen – Wieffer, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, Reijnders, de Jong – Summerville, Gakpo, Kluivert

Uzbekistan: Nematov – Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov – Sayfiev, Khamrobekov, Mozgovoy, Nasrullaev – Ganiev, Uronov – Shomurodov

Holandia – Uzbekistan, transmisja meczu

Spotkanie Holandia – Uzbekistan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Polsat Box Go oraz Superbet TV.

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