Chelsea, Man Utd i inni. Ruszył wyścig po konkretnego napastnika

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Juventus nie zdołał go zatrzymać

Dusan Vlahović prawdopodobnie rozegrał już swój ostatni sezon w barwach Juventusu. Wszystko wskazuje na to, że drogi turyńskiego klubu i serbskiego snajpera wkrótce się rozejdą, a jednym z głównych powodów są nieudane negocjacje dotyczące nowego kontraktu.

Kluczową przeszkodą okazały się kwestie finansowe. Juventus miał zaoferować zawodnikowi kontrakt opiewający na mniej więcej 6,5 miliona euro netto za sezon. Vlahović nie zamierzał jednak schodzić z poziomu wynagrodzenia zbliżonego do obecnych zarobków, które według medialnych wieści obejmują około 8 milionów euro podstawowej pensji oraz dodatkowe bonusy. W efekcie strony nie doszły do porozumienia. Dodatkowo sytuację potwierdził Giorgio Chiellini, który przyznał, że napastnik zamierza opuścić klub po zakończeniu obecnego etapu kariery w Turynie.

Jak informuje natomiast serwis Caught Offside, zainteresowanie reprezentantem Serbii jest bardzo duże, szczególnie w Premier League. Najbardziej zaawansowane działania w sprawie pozyskania zawodnika ma prowadzić Chelsea. Na liście potencjalnych kandydatów znajdują się również Newcastle United, Tottenham Hotspur oraz Manchester United.

Vlahović pozostaje jednym z najbardziej cenionych środkowych napastników na rynku. w styczniu tego roku zawodnik skończył 26 lat, a w każdym z czterech ostatnich sezonów zdobywał co najmniej 12 bramek. To sprawia, że mimo perspektywy wolnego transferu jego pozyskanie wcale nie będzie tanie.

Według źródła klub zainteresowany podpisaniem kontraktu z Serbem musi liczyć się nie tylko z wysoką pensją, ale również znaczącą premią za sam podpis. To właśnie te wymagania mogą przesądzić o tym, gdzie ostatecznie trafi piłkarz.