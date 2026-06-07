Francja – Irlandia Północna: typy, kursy, zapowiedź (08.06.2026)

Francja - Irlandia Północna: typy i kursy na mecz towarzyski przed Mistrzostwami Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (8 czerwca) o godzinie 21:10.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Francja – Irlandia Północna, typy bukmacherskie

Już w poniedziałkowy wieczór reprezentacja Francji będzie miała ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia zespół prowadzony przez Didiera Deschampesa zmierzy się przed własną publicznością z Irlandią Północną, który nie jedzie na mundial. Dla Trójkolorowych będzie to doskonała okazja do dopracowania ostatnich elementów taktycznych i sprawdzenia formy kluczowych zawodników przed rozpoczęciem turnieju. Irlandczycy z Północy z kolei będą chcieli udowodnić swoją wartość i sprawić niespodziankę w starciu z jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa świata. Mimo że będzie to jedynie mecz towarzyski, kibice mogą spodziewać się ambitnej walki i interesującego widowiska.

Ja uważam, że w tym meczu obaj golkiperzy będą musieli wyciągać piłkę z bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

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Francja – Irlandia Północna, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji w ostatnim meczu zaliczyła wpadkę (1:2 z Wybrzeżem Kości Słoniowej). Trójkolorowi jednak we wcześniejszych czterech spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw (4:0 z Ukrainą, 3:1 z Azerbejdżanem, 2:1 z Brazylią oraz 3:1 z Kolumbią).

Irlandia Północna natomiast gra w kratkę. Goście poniedziałkowego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Luksemburgiem oraz 1:0 z Gwineą), zaliczyli jeden remis (1:1 z Walią), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 ze Słowacją i 0:2 z Włochami).

Francja – Irlandia Północna, historia

Rywalizacja Francji z Irlandią Północną ma długą historię i obejmuje zarówno mecze towarzyskie, jak i spotkania rozgrywane w eliminacjach do najważniejszych turniejów. W bezpośrednich pojedynkach wyraźną przewagę mają Trójkolorowi, którzy na przestrzeni lat częściej sięgali po zwycięstwa i potwierdzali swoją pozycję jednej z najlepszych reprezentacji świata. Irlandia Północna wielokrotnie potrafiła jednak postawić trudne warunki faworyzowanym Francuzom, szczególnie w meczach o dużą stawkę. Ich spotkania często charakteryzowały się dużą intensywnością i walką o każdy centymetr boiska, dzięki czemu regularnie dostarczały kibicom wielu emocji.

Francja – Irlandia Północna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, zdecydowanym faworytem poniedziałkowego spotkania jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.14. W przypadku zwycięstwa Irlandii Północnej natomiast sięga nawet 15.0.

Francja Irlandia Północna Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 czerwca 2026 14:57

Francja – Irlandia Północna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Francji

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Francja – Irlandia Północna, przewidywane składy

Francja: Maignan – Kounde, Konate, Upamecano, L. Hernandez – Tchouameni – Olise, Cherki, Akliouche, Mbappe – Thuram

Irlandia Północna: Charles – Atcheson, McConville, Brown – Smyth, McDonnell, Charles, Devenny – Donley, Reid, Price

Francja – Irlandia Północna, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Irlandia Północna obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Polsat Box Go, a także w usłudze Superbet TV.

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