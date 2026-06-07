Kim Min-jae latem prawdopodobnie opuści Bayern Monachium. Koreańczyk zgodził się już na grę u Luciano Spallettiego w Juventusie. Kluby jeszcze nie dogadały się w kwestii transferu - donosi Ekrem Konur.

Marc Marasescu / Alamy Na zdjęciu: Kim Min-jae

Juventus ma zielone światło! Kim Min-jae chce grać u Luciano Spallettiego

Bayern Monachium podjął już pierwsze decyzje kadrowe. Już wiemy, że w planach mistrza Niemiec nie znajduje się Kim Min-jae. Dotychczas Koreańczyk z Południa był łączony z przeprowadzką do Turcji. Teraz dowiadujemy się, że jest o krok od powrotu do Serie A. Ekrem Konur zdradził, że defensor zgodził się na grę u Luciano Spallettiego w Juventusie.

Postać trenera ma w tej sytuacji główne znaczenie. Kim Min-jae najlepszą część kariery spędził w SSC Napoli, gdzie prowadził go właśnie Luciano Spalletti. Juventus ma zatem zielone światło, aby pozyskać Koreańczyka, ale nie rozpoczął jeszcze rozmów z Bayernem Moanchium. Mistrzowie Niemiec natomiast oczekują za swojego zawodnika aż 30 milionów euro.

Kwota transferu może stanowić Juventusowi spory problem. Klub ma obniżony budżet przez brak awansu do Ligi Mistrzów, więc kwota, jaką życzy sobie Bayern Monachium, może okazać się zbyt wysoka. Czas jednak pokaże, jak do tego tematu podejdzie Stara Dama. Powrót Koreańczyka do Serie A byłby z pewnością wielkim wydarzeniem.

Kim Min-jae w zeszłym sezonie rozegrał 37 spotkań pod okiem Vincenta Kompany’ego. Obrońca Bayernu Monachium strzelił jednego gola, a także zaliczył jedną asystę.