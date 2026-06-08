Motor Lublin dopina ciekawy transfer. Prosto z ligowego rywala

12:07, 8. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Motor Lublin szykuje transfer Adama Radwańskiego z Zagłębia Lubin - ujawnił Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Blisko Motoru jest także Maciej Kikolski z Widzewa Łódź.

Mateusz Stolarski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Adam Radwański na celowniku Motoru

Motor Lublin zdobył 43 punkty i zajął 12. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Po zakończonych rozgrywkach w zespole doszło już do pierwszych ruchów. Z drużyną prowadzoną przez Mateusza Stolarskiego pożegnali się m.in. Ivan Brkić (Legia Warszawa) oraz Michał Król (Wisła Płock).

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, Motor jest obecnie bardzo blisko sfinalizowania transferu Adama Radwańskiego z Zagłębia Lubin. 28-letni pomocnik spędził w Miedziowych ostatnie dwa sezony. W minionych rozgrywkach Radwański rozegrał 33 spotkania, zdobył cztery bramki i zanotował sześć asyst.

W trakcie swojej kariery był również związany m.in. z Rakowem Częstochowa, Wisłą Płock oraz Widzewem Łódź. Jego kontrakt z Zagłębiem wygasa wraz z końcem czerwca. Motor prowadzi także poszukiwania następcy Brkicia.

Wiele wskazuje na to, że wybór klubu padł na Macieja Kikolskiego z Widzewa. Bramkarz prowadzi zaawansowane rozmowy z zespołem z Lublina, a formuła transferu ma obejmować wypożyczenie z opcją wykupu.

22-letni golkiper został sprowadzony do Widzewa z Legii Warszawa. Jednak nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w podstawowym składzie łódzkiego zespołu. Piłkarze Motoru wrócą do treningów 18 czerwca, rozpoczynając przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy.

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