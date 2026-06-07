Dusan Vlahović wkrótce przestanie być piłkarzem Juventusu. Serb jest bliski przeprowadzki do Premier League, ponieważ Chelsea nawiązała kontrakt w sprawie jego transferu - informuje "CaughtOffside".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Chelsea może pozyskać Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović jest gotowy wykonać duży krok w swojej sportowej karierze. Serbski snajper nie dogadał się z Juventusem i wraz z końcem czerwca stanie się wolnym agentem, po tym jak dobiegnie końca jego kontrakt. Tymczasem „CaughtOffside” zdradza, że napastnik może wylądować w Premier League. Chelsea nawiązał bowiem kontrakt w sprawie jego transferu.

Temat Dusana Vlahovicia w Premier League istnieje od wielu miesięcy. Na ten moment na polu bity są dwa kluby – Chelsea oraz Newcastle United. Jednak to The Blues wykonali pierwszy krok w kierunku transferu. Reprezentant Serbii jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Piłkarz Juventusu wzbudza również zainteresowanie wśród zespołów z innych krajów.

Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie wyląduje Dusan Vlahović. Marzeniem napastnika Starej Damy jest gra w FC Barcelonie. Duma Katalonii faktycznie ma w swoim notesie nazwisko Serba, ale nie traktuje go priorytetowo. Obecnie wydaje się, że to właśnie Chelsea jest na najlepszej drodze, aby pozyskać wychowanka Partizana Belgrad.

Dusan Vlahović w poprzednim sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. Udało mu się zgromadzić na koncie 10 trafień, a także zaliczył trzy asysty.