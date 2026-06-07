AC Milan latem może pozbyć się trasnferowego niewypału - Santiago Gimeneza. Meksykanin może jednak zostać w Serie A, ponieważ znalazł się na radarze Lazio - informuje "Sky Sport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Santiago Gimenez łączony z Lazio

AC Milan w lutym zeszłego roku wykupił Santiago Gimeneza. Transfer z Feyenoordu Rotterdam wyniósł ponad 30 milionów euro i okazał się totalną klapą. Meksykanin kompletnie nie mógł odnaleźć się w Mediolanie i znalazł się właśnie na wylocie. Jak się okazuje, pomocną dłoń do napastnika może wyciągnąć ligowy rywal Rossonerich. „Sky Sport” zdradza, że zawodnik znalazł się na liście życzeń Lazio.

Zwolennikiem sprowadzenia Santiago Gimeneza jest sam Gennaro Gattuso, który będzie zasiadał na ławce trenerskiej Biancocelestich. Na ten moment stołeczny klub jeszcze nie wykonał odpowiednich kroków. Rzymianie na ten moment konstruują budżet na transfery i za jakiś czas dowiemy się, czy będą mogli sobie pozwolić na transfer reprezentanta Meksyku.

Pozostanie Santiago Gimeneza w Serie A byłoby sporym zaskoczeniem. Napastnik niczym specjalnym sobie nie zasłużył na dalszą grę w Italii. Lazio jednak w ostatnich latach wykonywał jeszcze bardziej sensacyjne ruchy kadrowe. Biancocelesti przede wszystkim chcą wzmocnić pozycję snajpera i postrzegają Meksykanina jako odpowiednie wzmocnienie.

Santiago Gimenez w minionym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce AC Milanu. Meksykanin strzelił jednego gola, a także zaliczył jedną asystę.