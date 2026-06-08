Wieczysta Kraków sonduje transfer bramkarza Leicester City

Wieczysta Kraków awansowała do Ekstraklasy, a teraz szuka nowego bramkarza. Z doniesień serwisu Meczyki.pl wynika, że są zainteresowani Jakubem Stolarczykiem. Były młodzieżowy reprezentant Polski spadł razem z Leicester City z Championship.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Antoni Mikułko

Jakub Stolarczyk na liście życzeń Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Kazimierza Moskala uzyskali awans poprzez baraże, gdzie pokonali Polonię Warszawa oraz Chrobry Głogów. Niewiadomą pozostaje fakt, gdzie będą rozgrywać swoje mecze domowe. Zgłoszony został stadion Wisły Kraków, ale w międzyczasie pojawiły się komplikacje. Wygląda jednak na to, że oba kluby znalazły rozwiązanie, a porozumienie ws. gry na Synerise Arena jest coraz bliżej. Niebawem powinno się wszystko wyjaśnić.

W międzyczasie Wieczysta pracuje nad wzmocnieniami. W grę wchodzą duże transfery, ponieważ ofertę jak informował Goal.pl, dostał Afimico Pululu. Na radarze znalazł się także bramkarz, który poprzedni sezon spędził w Championship, czyli na zapleczu Premier League.

Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl poinformował, że pod uwagę brany jest Jakub Stolarczyk. Obecnie jest związany z Leicester City, ale po spadku do League One niewykluczone, że będzie szukał nowego wyzwania. Co ciekawe, 25-letni Polak przez całą karierę grał poza naszym krajem. W wieku 17 lat przeniósł się do akademii Lisów, a następnie był wypożyczany do takich drużyn jak Dunfermline, Fleetwood czy Hartlepool United. W dorosłym zespole Leicester zadebiutował w sezonie 2023/2024 i udało mu się zagrać nawet w Premier League.

Na najwyższym poziomie w Anglii rozegrał 10 meczów, zachowując 2 czyste konta. W ostatnim sezonie był podstawowym bramkarzem Lisów. Wystąpił w 36 spotkaniach, wpuścił 47 bramek i 6 razy nie dał się pokonać. Jest wyceniany na 1,8 mln euro.