Modrić podejmie zaskakującą decyzję? Wszystko wyjaśni się po mundialu

Alessio Morgese / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Media: Luka Modrić może zakończyć karierę

Umowa Luki Modricia z Milanem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. W poprzednich tygodniach pojawiały się informacje sugerujące, że chorwacki pomocnik najprawdopodobniej przedłuży współpracę z włoskim klubem, który chciałby zatrzymać go na kolejny sezon. W ostatnim czasie wokół przyszłości doświadczonego zawodnika narosło jednak sporo wątpliwości. Coraz częściej mówi się bowiem o scenariuszu, w którym legendarny zawodnik pożegna się z profesjonalnym futbolem już w najbliższych miesiącach.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Nicolo Schira, Luka Modrić poważnie rozważa zakończenie kariery piłkarskiej po tegorocznych mistrzostwach świata. 40-letni zawodnik ma być rozczarowany faktem, że Milan nie zdołał wywalczyć awansu do Ligi Mistrzów, co może wpłynąć na jego podejście do dalszej gry. Kapitan reprezentacji Chorwacji nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale według doniesień nie wyklucza zawieszenia butów na kołku. Wszystko powinno wyjaśnić się po 19 lipca, kiedy zaplanowano finał mundialu.

Modrić przywdziewa koszulkę drużyny Rossonerich od lipca 2025 roku, gdy trafił do Serie A na zasadzie wolnego transferu z Realu Madryt. W minionej kampanii rozegrał 37 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Zwycięzca Złotej Piłki z 2018 roku jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w dziejach futbolu. W barwach Realu Madryt wywalczył między innymi sześć trofeów Ligi Mistrzów oraz cztery mistrzostwa Hiszpanii, zapisując się na stałe w historii światowej piłki.