Wisła Kraków bez problemów kadrowych przed meczem z Piastem

19:07, 31. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Wislaportal.pl

Wisła Kraków zagra w sobotę na wyjeździe z Piastem Gliwice. Mariusz Jop potwierdził, że w drużynie nie ma problemów zdrowotnych.

Angel Rodado
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła pojedzie do Gliwic w komplecie

Wisła Kraków ma za sobą bardzo udaną inaugurację ligowego sezonu i domowe zwycięstwo nad GKS-em Katowice. Pokazała ponadto, że nie musi jedynie martwić się o utrzymanie w Ekstraklasie, a być może powalczyć o coś więcej. Najpierw trzeba konsekwentnie i solidnie punktować, dlatego liczy na korzystny wynik również w ten weekend. Biała Gwiazda zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice, który przed tygodniem został pokonany przez Zagłębie Lubin.

W Krakowie są spore powody do zadowolenia. Nie chodzi wyłącznie o dotychczasowy wynik, ale też sytuację kadrową. Mariusz Jop potwierdził na konferencji prasowej przed meczem z Piastem, że ma do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Nie pojawiły się w drużynie nowe urazy, a ci, którzy nie byli jeszcze w pełni gotowi, stale szykują się do gry w większym wymiarze czasowym.

Niewykluczone, że tym razem od pierwszej minuty kibice zobaczą Angela Rodado lub Juliusa Ertlthalera. Do kadry meczowej może też wrócić Darijo Grujcić, ostatnio nieobecny z powodu kontuzji, której nabawił się jeszcze przed startem sezonu. Fani z pewnością chcieliby zobaczyć też w akcji Jeremy’ego Guillemenota, czyli najnowszy nabytek beniaminka.

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