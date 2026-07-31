Wisła Kraków bez problemów kadrowych przed meczem z Piastem

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła pojedzie do Gliwic w komplecie

Wisła Kraków ma za sobą bardzo udaną inaugurację ligowego sezonu i domowe zwycięstwo nad GKS-em Katowice. Pokazała ponadto, że nie musi jedynie martwić się o utrzymanie w Ekstraklasie, a być może powalczyć o coś więcej. Najpierw trzeba konsekwentnie i solidnie punktować, dlatego liczy na korzystny wynik również w ten weekend. Biała Gwiazda zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice, który przed tygodniem został pokonany przez Zagłębie Lubin.

W Krakowie są spore powody do zadowolenia. Nie chodzi wyłącznie o dotychczasowy wynik, ale też sytuację kadrową. Mariusz Jop potwierdził na konferencji prasowej przed meczem z Piastem, że ma do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Nie pojawiły się w drużynie nowe urazy, a ci, którzy nie byli jeszcze w pełni gotowi, stale szykują się do gry w większym wymiarze czasowym.

Niewykluczone, że tym razem od pierwszej minuty kibice zobaczą Angela Rodado lub Juliusa Ertlthalera. Do kadry meczowej może też wrócić Darijo Grujcić, ostatnio nieobecny z powodu kontuzji, której nabawił się jeszcze przed startem sezonu. Fani z pewnością chcieliby zobaczyć też w akcji Jeremy’ego Guillemenota, czyli najnowszy nabytek beniaminka.