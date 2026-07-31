Leao na celowniku wielkiego klubu. Milan już dostał zapytanie

Rafael Leao chce tego lata odejść z Milanu i szuka nowego pracodawcy. Manchester United miał się zainteresować jego transferem - twierdzi Nicolo Schira. Włosi otrzymali już zapytanie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Man United szykuje grunt pod hitowy transfer Leao

Rafael Leao zaraz po zakończeniu minionego sezonu zasugerował chęć zmiany otoczenia. Spędził na San Siro kilka lat i uznał, że w tym miejscu bardziej się już nie rozwinie. Na przestrzeni kolejnych sezonów wiele razy był łączony z transferem, przede wszystkim do Premier League, natomiast Milan nieszczególnie chciał się go pozbywać. Teraz jest inaczej – Ruben Amorim pragnie oprzeć drużynę na zawodnikach zdeterminowanych oraz takich, którzy najlepszy moment kariery mają jeszcze przed sobą. Leao jest z kolei chimeryczny, brakuje mu regularności, a do tego preferuje grę dla nowej drużyny.

Problem w tym, że jego kandydatura nie zainteresowała do tej pory wielkich marek. Przymierzano go do Bayernu Monachium czy Barcelony, ale nie były to poważne tematy. Zamiast tego, Portugalczyk najprawdopodobniej wylądował na liście życzeń Manchesteru United, który bada grunt pod kątem potencjalnego transferu.

🚨 Manchester United have made an 𝗘𝗡𝗤𝗨𝗜𝗥𝗬 for AC Milan winger Rafael Leao.



The Red Devils have requested information as they assess the conditions of a possible summer deal.



Leao is ready to leave AC Milan, with the Italian club open to a sale for around €50M-€60M.… pic.twitter.com/gqivT1SxWE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 31, 2026

Manchester United miał złożyć zapytanie w celu poznania informacji na temat szczegółów transferu. Milan jest gotowy sprzedać swoją wielką gwiazdę za kwotę w okolicach 50-60 milionów euro. Niewykluczone, że angielski gigant faktycznie po niego ruszy, natomiast na dzisiaj trudno przewidzieć, jak ta saga się zakończy.