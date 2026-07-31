Como rusza po gwiazdę Bolonii. Juventus może przegrać ten wyścig

Como intensyfikuje działania w sprawie Jhona Lucumiego. Kolumbijski stoper Bolonii znalazł się wysoko na liście życzeń zespołu prowadzonego przez Cesca Fabregasa, choć sam piłkarz ma preferować Juventus.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Fabregas naciska na transfer obrońcy

Como chce wzmocnić linię defensywy przed nowym sezonem i jednym z głównych kandydatów jest Jhon Lucumi. Według informacji „Calciomercato.it” klub jest gotowy spełnić oczekiwania Bolonii, która wycenia reprezentanta Kolumbii na około 23 miliony euro.

Lucumi już przed rokiem sygnalizował chęć odejścia z Bolonii, jednak klub zdecydował się zatrzymać go na kolejny sezon. Teraz włoski zespół jest gotowy rozważyć sprzedaż, jeśli otrzyma ofertę odpowiadającą jego wymaganiom finansowym.

Największym rywalem Como pozostaje Juventus. Zgodnie z doniesieniami obrońca od dłuższego czasu preferuje przeprowadzkę do Turynu i grę w barwach Bianconerich. To właśnie ten kierunek ma być obecnie najbardziej atrakcyjny dla zawodnika. Wcześniej mówiło się również o zainteresowaniu Interu Mediolan, ale ostatecznie Nerazzurri skupili się na innych celach.

Como liczy jednak, że uda się przekonać Lucumiego perspektywą występów w Lidze Mistrzów. Klub wierzy, że udział w elitarnych rozgrywkach oraz projekt budowany przez Cesca Fabregasa mogą zmienić decyzję Kolumbijczyka. Ostateczny ruch będzie zależał od tego, czy Como i Juventus zdecydują się złożyć Bolonii ofertę spełniającą oczekiwania w wysokości około 23 milionów euro.