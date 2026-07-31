Como rusza po gwiazdę Bolonii. Juventus może przegrać ten wyścig

10:15, 31. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Como intensyfikuje działania w sprawie Jhona Lucumiego. Kolumbijski stoper Bolonii znalazł się wysoko na liście życzeń zespołu prowadzonego przez Cesca Fabregasa, choć sam piłkarz ma preferować Juventus.

Cesc Fabregas
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Fabregas naciska na transfer obrońcy

Como chce wzmocnić linię defensywy przed nowym sezonem i jednym z głównych kandydatów jest Jhon Lucumi. Według informacji „Calciomercato.it” klub jest gotowy spełnić oczekiwania Bolonii, która wycenia reprezentanta Kolumbii na około 23 miliony euro.

Lucumi już przed rokiem sygnalizował chęć odejścia z Bolonii, jednak klub zdecydował się zatrzymać go na kolejny sezon. Teraz włoski zespół jest gotowy rozważyć sprzedaż, jeśli otrzyma ofertę odpowiadającą jego wymaganiom finansowym.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Największym rywalem Como pozostaje Juventus. Zgodnie z doniesieniami obrońca od dłuższego czasu preferuje przeprowadzkę do Turynu i grę w barwach Bianconerich. To właśnie ten kierunek ma być obecnie najbardziej atrakcyjny dla zawodnika. Wcześniej mówiło się również o zainteresowaniu Interu Mediolan, ale ostatecznie Nerazzurri skupili się na innych celach.

Como liczy jednak, że uda się przekonać Lucumiego perspektywą występów w Lidze Mistrzów. Klub wierzy, że udział w elitarnych rozgrywkach oraz projekt budowany przez Cesca Fabregasa mogą zmienić decyzję Kolumbijczyka. Ostateczny ruch będzie zależał od tego, czy Como i Juventus zdecydują się złożyć Bolonii ofertę spełniającą oczekiwania w wysokości około 23 milionów euro.