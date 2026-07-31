Juventus szykuje głośną sprzedaż. Manchester United chce gwiazdę

09:33, 31. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus może wkrótce przeprowadzić jedną z najgłośniejszych transakcji tego lata. Manchester United poważnie interesuje się Francisco Conceicao, a w rozmowach może pojawić się także Joshua Zirkzee.

Luciano Spalletti
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Conceicao może zrobić miejsce na kolejne transfery

Juventus finalizuje sprowadzenie Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain oraz Kerima Alajbegovicia z Bayeru Leverkusen. Łączny koszt obu transferów przekroczy 90 milionów euro, dlatego klub będzie musiał skupić się na sprzedaży zawodników, aby poprawić sytuację finansową.

Jednym z piłkarzy, którzy mogą opuścić Turyn, jest Francisco Conceicao. Portugalczyk został wykupiony z FC Porto za 32 miliony euro, po wcześniejszym płatnym wypożyczeniu. W barwach Juventusu rozegrał dotąd 82 mecze, zdobył 11 bramek i zanotował 11 asyst. Według doniesień z Anglii skrzydłowy znalazł się na celowniku Manchesteru United.

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Nad ewentualnym transferem pracuje Jorge Mendes. Słynny agent ma w najbliższych dniach przedstawić Juventusowi oficjalną ofertę. Włoski klub oczekuje za Conceicao około 60 milionów euro, co pozwoliłoby sfinansować letnie wzmocnienia i poprawić klubowy bilans.

Według angielskich mediów Manchester United rozważa również włączenie do transakcji Joshuy Zirkzee. Holenderski napastnik ma być ceniony przez Luciano Spallettiego, a jego nazwisko pojawia się także w kontekście zainteresowania ze strony Romy. Na razie nie wiadomo, na jaką wartość wyceniają go działacze z Old Trafford, jednak wariant obejmujący gotówkę oraz Zirkzee w zamian za Conceicao jest brany pod uwagę.