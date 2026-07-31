Wieczysta Kraków z kolejnym głośnym ruchem transferowym. Mateusz Wieteska oficjalnie dołączył do beniaminka PKO BP Ekstraklasy, który w sobotę zmierzy się z Lechem Poznań.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Mateusz Wieteska zawodnikiem Wieczystej

Wieczysta Kraków potwierdziła pozyskanie Mateusza Wieteski. Doświadczony obrońca przenosi się do polskiego klubu z Cagliari Calcio na zasadzie transferu definitywnego i podpisał umowę z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy. Informację o finalizacji ruchu przekazało biuro prasowe klubu.

„Mateusz Wieteska piłkarzem Wieczystej. Obrońca przenosi się na Chałupnika z włoskiego z Cagliari Calcio na mocy transferu definitywnego” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

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28-latek zalicza jednocześnie powrót do polskiej piłki po kilku latach gry za granicą. Wieteska swoją karierę budował między innymi w Legii Warszawa, a później reprezentował barwy francuskiego Clermont Foot oraz włoskiego Cagliari Calcio. Ma również doświadczenie w reprezentacji Polski, dla której występował na arenie międzynarodowej.

Mateusz Wieteska piłkarzem Wieczystej 🟡⚫️

Obrońca przenosi się na Chałupnika z włoskiego @CagliariCalcio na mocy transferu definitywnego🤝



Wietes! Dobrze Cię widzieć! Powodzenia💪 pic.twitter.com/zxf0Q109y1 — Wieczysta Kraków (@Wieczysta) July 31, 2026

Transfer Wieteski wpisuje się w strategię Wieczystej Kraków, która w związku ze swoim pierwszym sezonem w PKO BP Ekstraklasie konsekwentnie wzmacnia zespół zawodnikami z dużym doświadczeniem. Klub stawia na piłkarzy, którzy mogą od razu podnieść jakość drużyny i pomóc w walce o realizację ambitnych celów.

Środkowy obrońca ma być jednym z liderów formacji defensywnej zespołu z Krakowa. Zastępuje w kadrze Michała Pazdana, z którym nie przedłużono kontraktu.