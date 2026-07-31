Newcastle United potwierdziło rewolucję. Koniec pewnej ery

Eddie Howe opuścił Newcastle United!
Eddie Howe nie jest już trenerem Newcastle United. Angielski menedżer zdecydował się opuścić St. James’ Park po blisko pięciu latach pracy, a klub oficjalnie potwierdził jego odejście. Decyzja 48-latka jest dużym zaskoczeniem, ponieważ nastąpiła zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego sezonu Premier League.
Anglik przejął stery w klubie, który znajdował się w trudnej sytuacji i walczył o utrzymanie w Premier League. Pod jego wodzą Sroki przeszły ogromną przemianę. Największymi sukcesami za kadencji angielskiego szkoleniowca były awans do Ligi Mistrzów oraz zdobycie Pucharu Ligi Angielskiej w 2025 roku. Było to pierwsze krajowe trofeum Newcastle od 70 lat.
– Zdecydowałem, że nadszedł właściwy moment, aby odejść z roli trenera Newcastle United. Po prawie pięciu latach poświęcania klubowi całego życia, serca i duszy z niesłabnącą energią, czuję, że w najlepszym interesie, zarówno moim, jak i klubu, leży odejście, nabranie sił i zrobienie sobie przerwy – zaznaczył Howe.
Decyzja o odejściu Howe’a miała być związana między innymi z frustracją dotyczącą polityki transferowej klubu. Menedżer miał być niezadowolony ze sprzedaży kilku ważnych zawodników, w tym Anthony’ego Gordona do Barcelony oraz Sandro Tonaliego do Tottenhmau Hotspur.
Newcastle United rozpoczęło już proces poszukiwania następcy. Klub poinformował, że rozmowy z kandydatami są na zaawansowanym etapie. Faworytem do przejęcia zespołu jest Matthias Jaissle, który obecnie pracuje w saudyjskim Al-Ahli.