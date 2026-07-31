Real Madryt ma poważny problem. Napastnik stracił cierpliwość i może odejść

19:32, 31. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Ruben Martin / Alberto Pereiro

Sytuacja wokół Endricka robi się skomplikowana. Jak informuje dziennikarz Ruben Martin, po kolejnym transferze Realu Madryt, zawodnik rozważa opuszczenie zespołu jeszcze w tym okienku.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Endrick ma dość. Rozważa odejście

Decyzje kadrowe Jose Mourinho doprowadziły do małego zamieszania w ofensywie Realu Madryt. Działacze zrobili miejsce w składzie, sprzedając Gonzalo Garcię do Fulham. Jednak zamiast obdarzyć zaufaniem 20-letniego Endricka, Królewscy natychmiast ściągnęli w miejsce Hiszpana Carlosa Espiego z Levante, co spotkało się z ogromnym rozczarowaniem ze strony Brazylijczyka.

Hiszpańscy dziennikarze, w tym Ruben Martin z „AS”, potwierdzają, że sytuacja utalentowanego snajpera staje się skomplikowana. Piłkarz wrócił z udanego wypożyczenia w Olympique Lyon z nadzieją na stałą rolę w pierwszej drużynie.

W 16 meczach Ligue 1 zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Dlatego kolejny transfer na jego pozycję odebrał jako brak wiary w jego umiejętności.

Podejście klubu przelało czarę goryczy. Jak podaje Alberto Pereiro, 20-latek poważnie myśli o zmianie barw klubowych i to z jego inicjatywy może dojść do rozstania. Zawodnik w tym wieku potrzebuje regularnej gry, której Real nie jest w stanie mu obecnie zagwarantować.

Najbliższe dni będą kluczowe, jednak na ten moment odejście Endricka jeszcze podczas bieżącego okienka wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości