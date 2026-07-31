Real Madryt ma poważny problem. Napastnik stracił cierpliwość i może odejść

Sytuacja wokół Endricka robi się skomplikowana. Jak informuje dziennikarz Ruben Martin, po kolejnym transferze Realu Madryt, zawodnik rozważa opuszczenie zespołu jeszcze w tym okienku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Endrick ma dość. Rozważa odejście

Decyzje kadrowe Jose Mourinho doprowadziły do małego zamieszania w ofensywie Realu Madryt. Działacze zrobili miejsce w składzie, sprzedając Gonzalo Garcię do Fulham. Jednak zamiast obdarzyć zaufaniem 20-letniego Endricka, Królewscy natychmiast ściągnęli w miejsce Hiszpana Carlosa Espiego z Levante, co spotkało się z ogromnym rozczarowaniem ze strony Brazylijczyka.

Hiszpańscy dziennikarze, w tym Ruben Martin z „AS”, potwierdzają, że sytuacja utalentowanego snajpera staje się skomplikowana. Piłkarz wrócił z udanego wypożyczenia w Olympique Lyon z nadzieją na stałą rolę w pierwszej drużynie.

W 16 meczach Ligue 1 zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Dlatego kolejny transfer na jego pozycję odebrał jako brak wiary w jego umiejętności.

Podejście klubu przelało czarę goryczy. Jak podaje Alberto Pereiro, 20-latek poważnie myśli o zmianie barw klubowych i to z jego inicjatywy może dojść do rozstania. Zawodnik w tym wieku potrzebuje regularnej gry, której Real nie jest w stanie mu obecnie zagwarantować.

Najbliższe dni będą kluczowe, jednak na ten moment odejście Endricka jeszcze podczas bieżącego okienka wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.