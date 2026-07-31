Chelsea twardo negocjuje. Włoski klub nie odpuszcza

15:38, 31. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Chelsea może tego lata sprzedać Trevoha Chalobaha. Como naciska na transfer reprezentanta Anglii i jest gotowe wyłożyć 30 milionów euro - donosi Fabrizio Romano.

Xabi Alonso
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Trevoh Chalobah na celowniku Como

Como 1907 nie rezygnuje z Trevoha Chalobaha. Jak poinformował Fabrizio Romano, rozmowy z Chelsea nadal trwają, a włoski klub konsekwentnie dąży do sfinalizowania transferu angielskiego stopera. Negocjacje są kontynuowane, choć strony wciąż nie osiągnęły porozumienia w kwestii kwoty odstępnego.

Według Romano, włoski klub proponuje obecnie pakiet opiewający na 30 milionów euro. Natomiast warunki indywidualnego kontraktu z zawodnikiem zostały już wcześniej uzgodnione. Chelsea pozostaje otwarta na sprzedaż wychowanka, jednak nie zamierza schodzić z oczekiwań finansowych.

Chelsea oczekuje za 27-letniego defensora ponad 30 milionów euro plus bonusy. Cesc Fabregas uczynił Chalobaha jednym z głównych celów transferowych tego lata. Pierwsza oferta została odrzucona jeszcze w czerwcu. Anglik ma za sobą bardzo udany sezon.

W rozgrywkach 2025/2026 Chalobah wystąpił w 47 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwie bramki i wywalczył sobie miejsce w reprezentacji Anglii na mistrzostwa świata, zastępując kontuzjowanego Tino Livramento. Stoper jest związany z The Blues od ósmego roku życia i przeszedł wszystkie szczeble akademii. Włoski klub liczy, że kolejne rozmowy z Anglikami przyniosą przełom. W ostatnich latach Chalobah był wypożyczany do Crystal Palace i FC Lorient. Jego kontrakt na Stamford Bridge obowiązuje do czerwca 2028 roku.

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