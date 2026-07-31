Arsenal planuje wielki transfer. Pozostały testy medyczne

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bruno Guimaraes blisko Arsenalu. Brazylijczyk opuszcza Newcastle United

Arsenal jest coraz bliżej finalizacji jednego z najgłośniejszych transferów tego lata. Mistrzowie Anglii planują przeprowadzenie badań medycznych Bruno Guimaraesa w przyszłym tygodniu. Rozmowy z Newcastle United w sprawie brazylijskiego pomocnika są już na bardzo zaawansowanym etapie.

Według najnowszych informacji przekazanych przez „Daily Mail”, przeprowadzka 28-letniego pomocnika nabrała dodatkowego tempa po tym, jak Eddie Howe ogłosił swoje odejście z Newcastle United. Kanonierzy zapłacą za Guimaraesa 90 milinów euro.

Guimaraes dołączył do Srok zimą 2022 roku z Lyonu za około 50 mln euro. W klubie z St. James’ Park rozegrał w sumie 195 spotkań, w których strzelił 31 goli i zanotował 32 asysty. Pomocnik miał już kilka tygodni temu uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu z Kanonierami, który będzie obowiązywał do czerwca 2031 roku.

Jeżeli rozmowy zakończą się powodzeniem, Brazylijczyk będzie kolejnym ważnym zawodnikiem, który opuści Newcastle tego lata. Wcześniej klub rozstał się już między innymi z Anthonym Gordonem oraz Sandro Tonalim.

Tymczasem do ekipy z Emirates Stadium dołączyli już skrzydłowy Christos Tzolis z Club Brugge oraz bramkarz Illan Meslier. Sfinalizowano także przeprowadzkę na stałe Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen za 40 mln euro.