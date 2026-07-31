Xavi Hernandez może wrócić na ławkę. Gigant rozważa ten ruch

18:22, 31. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Gianluigi Longari

Xavi Hernandez znów może otrzymać możliwość powrotu na ławkę trenerską. Jak podaje Gianluigi Longari, szkoleniowiec znalazł się na radarze Al-Ahli.

Xavi Hernández
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernández

Xavi może objąć saudyjskiego giganta. Na liście również Arne Slot

Xavi Hernandez znalazł się na liście życzeń Al-Ahli, które szuka nowego szkoleniowca. Dotychczas był nim Matthias Jaissle, ale ten ma teraz objąć Newcastle United. Działacze saudyjskiego giganta doceniają osiągnięcia Hiszpana w rozwoju młodzieży oraz styl oparty na posiadaniu piłki.

Na liście kandydatów znajdują się także Arne Slot, Vítor Pereira oraz Nuno Espírito Santo, który jednak obecnie pracuje w West Hamie. Z kolei Pereira niedawno rozstał się Nottingham Forest i w przeszłości był już trenerem Al-Ahli.

Natomiast Xavi przed objęciem Barcelony z sukcesami prowadził katarski Al-Sadd, zdobywając tam wiele trofeów. Doskonale więc zna specyfikę pracy na Bliskim Wschodzie.

Aktualnie w Al-Ahli występują gwiazdy znane z europejskich boisk, takie jak Ivan Toney czy sprowadzony niedawno Francisco Trincao. Władze klubu oczekują, że drużyna będzie walczyć o mistrzostwo kraju oraz obroni tytuł w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Ostateczne decyzje w sprawie wyboru nowego trenera powinny zapaść w ciągu najbliższych dni.

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