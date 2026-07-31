Real Madryt może namieszać. Inter Mediolan ma plan awaryjny

Inter Mediolan wciąż myśli o wielkim wzmocnieniu defensywy. Cristian Romero może trafić do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza, ale jego transfer zależy od kilku ruchów w klubie.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan czeka na rozwój wydarzeń. Ten transfer może ruszyć nagle

Inter Mediolan nadal obserwuje sytuację Cristiana Romero. Obrońca Tottenhamu pozostaje na liście życzeń włoskiego klubu. Niemniej jego ewentualny transfer jest uzależniony od zmian, jakie mogą nastąpić w defensywie Nerazzurrich tego lata.

Przedstawiciel Serie A aktywnie planuje przebudowę swojej linii obrony. Klub już oficjalnie ogłosił pozyskanie Johna Stonesa. Anglik dołączył do Interu na zasadzie wolnego transferu po odejściu z Manchesteru City, ale i tak temat kolejnych wzmocnień wciąż pozostaje otwarty.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, sytuacja może dynamicznie się zmienić w zależności od tego, czy któryś z obecnych defensorów opuści mediolańską ekipę. Włoscy dziennikarze podkreślają, że szczególna uwaga skupiona jest na Benjaminie Pavardzie oraz Alessandro Bastonim.

W przypadku odejścia Francuza nazwisko Romero mogłoby ponownie pojawić się wysoko na liście priorytetów Interu. Jeszcze większe znaczenie miałaby jednak sprzedaż reprezentanta Włoch. Jeśli Bastoni zdecydowałby się na zmianę klubu, sprowadzenie stopera Tottenhamu stałoby się dla Nerazzurrich jednym z najważniejszych celów.

Na ten moment nie ma żadnych przesłanek, by Włoch miał opuścić aktualny klubu, jednak Inter musi monitorować sytuację. Włoski defensor od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań największych europejskich klubów, a jednym z zespołów, który może wykazać zainteresowanie jego usługami, jest Real Madryt.