SSC Napoli otrzymało ofertę. Możliwy transfer do Bundesligi

Miguel Gutierrez łączony z Bayerem Leverkusen
Bayer Leverkusen jest bardzo blisko pozyskania Miguela Gutierreza z SSC Napoli – informuje niemiecki dziennik „Bild”. Rozmowy między klubami weszły w decydującą fazę, a transfer 25-letniego lewego obrońcy może zostać wkrótce sfinalizowany.
Niemiecki klub od pewnego czasu poszukuje zawodnika, który wypełni lukę po Alejandro Grimaldo. Hiszpan tego lata zdecydował się na zmianę klubu i przeniósł się do Atletico Madryt. Wśród kandydatów znajdował się między innymi Facundo Medina z Olympique Marsylia.
Bayer miał prowadzić pozytywne rozmowy w sprawie argentyńskiego defensora, jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że może postawić na transfer Gutierreza. Według medialnych doniesień, Hiszpan przeniesie się do 1. Bundesligi za około 25-30 milionów euro. Przypomnijmy, że Gutierrez trafił do Neapolu z Girony w ubiegłym roku za około 18 milionów euro.
Wychowanek Realu Madryt ma za sobą udany sezon w barwach włoskiego zespołu. W rozgrywkach Serie A 2025/2026 rozegrał 28 spotkań, a dodatkowo wystąpił w pięciu meczach Ligi Mistrzów. Napoli zakończyło jednak rywalizację w elitarnych rozgrywkach już na etapie fazy ligowej.
Lewy obrońca wcześniej występował w Gironie, gdzie zapracował na uznanie dzięki bardzo dobrej grze ofensywnej. Hiszpan jest również byłym młodzieżowym reprezentantem swojego kraju. W seniorskiej kadrze zadebiutował w lipcu 2024 roku i uzbierał pięć występów.