SSC Napoli otrzymało ofertę. Możliwy transfer do Bundesligi

SSC Napoli może tego lata stracić Miguela Gutierreza. Hiszpański boczny obrońca znajduje się na celowniku Bayeru Leverkusen – informuje "Bild".

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Miguel Gutierrez łączony z Bayerem Leverkusen

Bayer Leverkusen jest bardzo blisko pozyskania Miguela Gutierreza z SSC Napoli – informuje niemiecki dziennik „Bild”. Rozmowy między klubami weszły w decydującą fazę, a transfer 25-letniego lewego obrońcy może zostać wkrótce sfinalizowany.

Niemiecki klub od pewnego czasu poszukuje zawodnika, który wypełni lukę po Alejandro Grimaldo. Hiszpan tego lata zdecydował się na zmianę klubu i przeniósł się do Atletico Madryt. Wśród kandydatów znajdował się między innymi Facundo Medina z Olympique Marsylia.

Bayer miał prowadzić pozytywne rozmowy w sprawie argentyńskiego defensora, jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że może postawić na transfer Gutierreza. Według medialnych doniesień, Hiszpan przeniesie się do 1. Bundesligi za około 25-30 milionów euro. Przypomnijmy, że Gutierrez trafił do Neapolu z Girony w ubiegłym roku za około 18 milionów euro.

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen have sent an official bid to Napoli for Miguel Gutierrez.



Decision up to Napoli now whether they approve the sale or not.



Bayer want Miguel to replace Grimaldo, as BILD and @GuillermoRai_ reported. pic.twitter.com/IDkqaKVgVq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Wychowanek Realu Madryt ma za sobą udany sezon w barwach włoskiego zespołu. W rozgrywkach Serie A 2025/2026 rozegrał 28 spotkań, a dodatkowo wystąpił w pięciu meczach Ligi Mistrzów. Napoli zakończyło jednak rywalizację w elitarnych rozgrywkach już na etapie fazy ligowej.

Lewy obrońca wcześniej występował w Gironie, gdzie zapracował na uznanie dzięki bardzo dobrej grze ofensywnej. Hiszpan jest również byłym młodzieżowym reprezentantem swojego kraju. W seniorskiej kadrze zadebiutował w lipcu 2024 roku i uzbierał pięć występów.