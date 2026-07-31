Mourinho skreślił sześciu piłkarzy Realu. Wśród nich wielkie nazwiska!

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real szykuje kolejne rozstania. Mourinho nie chce tych graczy

Real Madryt ma za sobą dwa kompletnie rozczarowujące sezony, w trakcie których nie udało się zdobyć ani jednego trofeum. Władze klubu podjęły więc bardzo odważne kroki, stawiając na Jose Mourinho. Jego powrót na Santiago Bernabeu ma pomóc w oczyszczeniu atmosfery i odbudowie drużyny, która będzie rywalizować z Barceloną o prym na hiszpańskim podwórku.

Mourinho rozpoczął swoje rządy od totalnej przebudowy kadry. Do zespołu dołączyli już Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries i Bernardo Silva, a to nie koniec. Trwają prace nad sprowadzeniem dwóch kolejnych gwiazdy – Yana Diomande oraz Rodriego. Mourinho celuje ponadto w transfer kolejnego stopera z najwyższej półki.

Jednocześnie Real wytypował listę piłkarzy, którzy jeszcze w tym okienku mogą opuścić stolicę Hiszpanii. Niektóre nazwiska szokują, ale Mourinho wyraźnie na nich nie liczy. Cadena SER wymienia tu Endricka, Eduardo Camavingę, Raula Asencio, Ferlanda Mendy’ego, Gonzalo Garcię i Franco Mastantuono. Najbliżej odejścia jest ostatnia dwójka – Hiszpan zostanie wytransferowany do Fulham, zaś Argentyńczyk trafi na wypożyczenie, choć kierunek nie jest jeszcze znany.