Mourinho skreślił sześciu piłkarzy Realu. Wśród nich wielkie nazwiska!

18:21, 31. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Cadena SER

Real Madryt tego lata przebudowuje kadrę pod potrzeby Jose Mourinho. Portugalczyk skreślił aż sześciu zawodników. Tego lata mogą opuścić Santiago Bernabeu - ujawnia Cadena SER.

Jose Mourinho
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PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real szykuje kolejne rozstania. Mourinho nie chce tych graczy

Real Madryt ma za sobą dwa kompletnie rozczarowujące sezony, w trakcie których nie udało się zdobyć ani jednego trofeum. Władze klubu podjęły więc bardzo odważne kroki, stawiając na Jose Mourinho. Jego powrót na Santiago Bernabeu ma pomóc w oczyszczeniu atmosfery i odbudowie drużyny, która będzie rywalizować z Barceloną o prym na hiszpańskim podwórku.

Mourinho rozpoczął swoje rządy od totalnej przebudowy kadry. Do zespołu dołączyli już Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries i Bernardo Silva, a to nie koniec. Trwają prace nad sprowadzeniem dwóch kolejnych gwiazdy – Yana Diomande oraz Rodriego. Mourinho celuje ponadto w transfer kolejnego stopera z najwyższej półki.

Jednocześnie Real wytypował listę piłkarzy, którzy jeszcze w tym okienku mogą opuścić stolicę Hiszpanii. Niektóre nazwiska szokują, ale Mourinho wyraźnie na nich nie liczy. Cadena SER wymienia tu Endricka, Eduardo Camavingę, Raula Asencio, Ferlanda Mendy’ego, Gonzalo Garcię i Franco Mastantuono. Najbliżej odejścia jest ostatnia dwójka – Hiszpan zostanie wytransferowany do Fulham, zaś Argentyńczyk trafi na wypożyczenie, choć kierunek nie jest jeszcze znany.

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