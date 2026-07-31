Romelu Lukaku chce odejść. W Napoli konflikt narasta

13:21, 31. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Romelu Lukaku jest coraz bliżej rozstania z Napoli. Belg nie zamierza pogodzić się z rolą rezerwowego, a rozmowy z klubem nie przynoszą przełomu.

Romelu Lukaku
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Photo Goal Pix / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Napoli szuka rozwiązania ws. Lukaku

Romelu Lukaku i Napoli coraz wyraźniej zmierzają w kierunku rozstania. Według „La Gazzetta dello Sport” relacje między stronami są napięte, a belgijski napastnik nie chce rozpoczynać nowego sezonu jako zmiennik Rasmusa Hojlunda. Wcześniej podobny sygnał wysłał jego agent Federico Pastorello.

Włoski klub próbował znaleźć kompromis i zaproponował rozłożenie obecnego kontraktu na dodatkowy rok, co miało zmniejszyć obciążenie finansowe. Lukaku nie zaakceptował jednak tej propozycji. To kolejny sygnał świadczący o tym, że jego przyszłość w Neapolu stoi pod dużym znakiem zapytania.

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Napoli wycenia 33-letniego napastnika na około 10 milionów euro. Lukaku trafił do klubu z Chelsea za 30 milionów euro, a w swoim dotychczasowym dorobku ma 45 występów, 15 bramek i 11 asyst. Razem z zespołem sięgnął po mistrzostwo Włoch oraz Superpuchar Włoch. Według włoskich mediów problemy w relacjach z klubem zaczęły narastać już w poprzednim sezonie po poważnej kontuzji mięśniowej i późniejszej indywidualnej rehabilitacji w Antwerpii.

Na razie Napoli nie otrzymało żadnej konkretnej oferty za reprezentanta Belgii. Największą przeszkodą pozostają wysokie wymagania finansowe zawodnika. Otoczenie Lukaku analizuje możliwe kierunki dalszej kariery, a wśród najbardziej prawdopodobnych wymieniane są Arabia Saudyjska, Turcja oraz amerykańska MLS.