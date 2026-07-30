Wisła Płock – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (31.07.2026)

Wisła Płock podejmie Widzew Łódź na inaugurację 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w piątek (31 lipca) o godzinie 18:00.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Wisła Płock Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2026 18:02

Wisła – Widzew: typy bukmacherskie

Wisła Płock zmierzy się z Widzewem Łódź w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze rozpoczęli sezon od sprawienia niespodzianki, pokonując na wyjeździe Raków Częstochowa (2:1). Był to udany debiut Adama Majewskiego, który latem zastąpił Mariusza Misiurę. Płocczanie już podczas okresu przygotowawczego pokazali, że mogą być groźni. Wisła nie przegrała żadnego z rozegranych sparingów.

Widzew rozpoczął ligowe rozgrywki od zdobycia punktu. Łodzianie w pierwszej kolejce zremisowali przed własną publicznością z Motorem Lublin (2:2). Po przerwie na boisku pojawił się Karol Świderski, który wrócił do Polski i czeka na swoje pierwsze trafienie. Myślę, że warto w tym meczu rozważyć zakład na podział punktów. Mój typ: remis.

Wisła – Widzew: ostatnie wyniki

Nafciarze rozpoczęli sezon od dużej niespodzianki, pokonując na wyjeździe Raków (2:1). Na listę strzelców wpisali się Marcin Flis oraz Zan Rogelj. Słoweniec wykazał się czujnością w polu karnym, gdy 17-letni Wiktor Żołneczko nie zdołał utrzymać piłki w rękach i wykorzystał błąd młodego bramkarza. Rozmiary porażki Medalików zmniejszył Patryk Makuch, który pewnie wykorzystał rzut karny.

Widzew rozpoczął ligowe zmagania od podziału punktów. Zespół Aleksandara Vukovicia zremisował z Motorem (2:2). Już w 13. minucie gospodarze musieli odrabiać straty po samobójczym trafieniu Sebastiana Bergiera. Łodzianie szybko odpowiedzieli. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Mariusz Fornalczyk. Chwilę później Bergier zrehabilitował się za wcześniejszego pecha i skutecznie wykorzystał rzut karny. Po zmianie stron gospodarze nie utrzymali jednak korzystnego wyniku, a do remisu doprowadził Mbaye Ndiaye.

Wisła – Widzew: historia

W ostatnim bezpośrednim starciu obu drużyn górą był Widzew. W lutym tego roku Łodzianie pokonali w Płocku Wisłę (2:0), a na listę strzelców wpisali się Sebastian Bergier oraz Emil Krawczyk. Wcześniej oba zespoły podzieliły się punktami w Łodzi (1:1). Obie ekipy rywalizowały również w sezonie 2022/2023. Wówczas pierwsze spotkanie rozegrane na stadionie Nafciarzy zakończyło się remisem (1:1), natomiast Widzew wygrał na własnym obiekcie (2:1).

Wisła – Widzew: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, faworytami piątkowej rywalizacji w Płocku są gracze Widzewa. Jeśli rozważasz wytypowanie zwycięstwa Łodzian, to kurs wynosi około 2.37. Wygrana Wisły została wyceniona na poziomie 3.25, a remis w okolicach 3.10.

Wisła Płock Remis Widzew Łódź 3.25 3.10 2.37 3.25 3.10 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2026 18:02

Wisła – Widzew: przewidywane składy

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Flis – Rogelj, Radwański, Pacheco, Kun – Jimenez, Hamulić, Kobacki

Widzew Łódź: Drągowski – Krajewski, Wiśniewski, Visus, Cheng – Baena Perez, Shehu, Kornvig, Alvarez, Fornalczyk – Bergier

Wisła – Widzew: sonda

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Będzie remis

Widzew Łódź Wisła Płock

Będzie remis

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Wisła – Widzew: transmisja meczu

Mecz Wisła Płock – Widzew Łódź w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 31 lipca, o godzinie 18:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

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