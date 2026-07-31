Juventus znalazł nowy cel. Holender może wrócić do Serie A

Juventus rozgląda się za kolejnym wzmocnieniem środka pola, a na liście życzeń znalazł się Tijjani Reijnders. Holender nie ma za sobą łatwego sezonu w Manchesterze City, co może otworzyć drogę do rozmów z włoskim klubem.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus analizuje kilka scenariuszy

Juventus nie zamierza kończyć letnich transferów na pozyskaniu Randala Kolo Muaniego i Karima Alajbegovicia. Klub planuje kolejne wzmocnienia, a jednym z priorytetów pozostaje środkowy pomocnik. Według „Tuttosport” działacze analizują zarówno możliwość podpisania kontraktu z Franckiem Kessiem, jak i bardziej wymagającą operację z udziałem Tijjaniego Reijndersa.

Były piłkarz Milanu ma za sobą pierwszy sezon w Manchesterze City. Holender zakończył rozgrywki z dorobkiem 50 występów, siedmiu bramek i ośmiu asyst, jednak z biegiem czasu odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole prowadzonym przez Pepa Guardiolę. Zmiana trenera oraz możliwe ruchy kadrowe w angielskim klubie mogą wpłynąć na jego przyszłość.

Juventus zdaje sobie sprawę, że definitywny transfer byłby bardzo kosztowny. Manchester City sprowadził Reijndersa za 57,7 miliona euro plus bonusy, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Z tego powodu bardziej realnym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie z prawem wykupu wynoszącym około 35 milionów euro.

Bianconeri zachowują ostrożność i czekają na rozwój sytuacji. Klub musi zachować równowagę finansową, dlatego ewentualne wzmocnienia będą uzależnione od sprzedaży zawodników. Wśród piłkarzy, których przyszłość jest analizowana, znajdują się między innymi Teun Koopmeiners, Khephren Thuram oraz Fabio Miretti. Juventus liczy, że w kolejnych tygodniach pojawi się okazja do rozpoczęcia rozmów w sprawie Reijndersa.