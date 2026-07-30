Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (31.07.2026)

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (31 lipca) o godzinie 20:30.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Motor – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Piątkowe zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zakończą się bardzo ciekawym starciem. A w nim Motor Lublin przed własną publicznością zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i pokazać się z dobrej strony na tle wymagającego rywala. Jagiellonia z kolei przyjedzie do Lublina z zamiarem potwierdzenia swojej jakości oraz walki o kolejne ligowe punkty. Spotkania tych zespołów w ostatnich latach dostarczały wielu emocji, dlatego również tym razem kibice mogą spodziewać się interesującego widowiska. Podopiecnzi Mariusza Misiury liczą na sprawienie niespodzianki, natomiast Jaga chce potwierdzić, że należy do ligowej czołówki.

Ja uważam, że piątkowy mecz zakończy się niespodziewanym triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Motoru

Kacper STS 2.90 wygrana Motoru Zagraj!

Motor – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Motor Lublin rozpoczął nowy sezon PKO Ekstraklasy od remisu z Widzewem Łódź. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2, a drużyna Mariusza Misiury pokazała się z dobrej strony, prowadząc w pewnym momencie spotkania i walcząc o pełną pulę do ostatniego gwizdka. Dla zespołu był to jednak przede wszystkim sygnał, że jest w stanie rywalizować z wymagającymi przeciwnikami już od początku rozgrywek.

Jagiellonia Białystok rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy od zwycięstwa. W pierwszej kolejce podopieczni trenera pokonali 1:0 Koronę Kielce, dzięki czemu udanie rozpoczęli ligowe zmagania. Białostoczanie zachowali przy tym czyste konto i pokazali, że od początku rozgrywek chcą walczyć o najwyższe cele.

Motor – Jagiellonia, historia

Historia rywalizacji Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok sięga lat 70. ubiegłego wieku. Obie drużyny przez lata mierzyły się głównie na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej, a ich spotkania często były bardzo zacięte. W ostatnim czasie zespoły ponownie rywalizują na poziomie Ekstraklasy, co dodaje tym starciom dodatkowego smaczku. Bilans bezpośrednich pojedynków przemawia na korzyść Jagiellonii, ale Motor niejednokrotnie potrafił postawić trudne warunki.

Motor – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem piątkowego spotkania jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 2.90.

Motor – Jagiellonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Motoru

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wygraną Jagiellonii wygraną Motoru

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wygraną Jagiellonii 0 Votes

Motor – Jagiellonia, przewidywane składy

Motor Lublin: Popa – Santos, Bereszyński, Bartos, Luberecki – Łęgowski, Bourhane, Rodrigues – Ndiaye, Czubak, Ronaldo

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Romanczuk – Jóźwiak, Imaz, Drachal, Szmyt – Sylla

Motor – Jagiellonia, transmisja meczu

Spotkanie Motor Lublin – Jagiellonia Białystok obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Canal+ Online, a także w usłudze STS TV.

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