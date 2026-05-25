Wisła Płock żegna kluczwego piłkarza. Oficjalny komunikat

15:54, 25. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Wisła Płock rozpoczęła budowę składu na kolejny sezon. W poniedziałek ogłoszono pierwsze rozstanie. Z zespołem Nafciarzy pożegnał się już Iban Salvador.

Piłkarze Wisły Płock
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Oficjalnie: Iban Salvador żegna Wisłę Płock

Wisła Płock zakończyła już udany dla siebie sezon. Do pełni szczęścia zabrakło im tylko awansu do europejskich pucharów. Tymczasem w poniedziałkowe popołudnie klub z PKO Ekstraklasy ogłosił pierwsze rozstanie. Nafciarze za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony pożegnali Ibana Salvadora.

Reprezentant Gwinei Równikowej odgrywał kluczową rolę u Mariusza Misiury. Jednak wkrótce 30-latek wyląduje w innym zespole. Wisła Płock zdecydowała się nie przedłużyć kontrakt z wychowankiem Valencii i piłkarz wraz z początkiem lipca stanie się wolnym agentem. Na ten moment nie ma doniesień w kwestii przyszłości pomocnika.

Iban Salvador przez dwa sezony występował w Wiśle Płock. Piłkarz z Gwinei Równikowej był kluczowym piłkarzem zespołu jeszcze w Betclic 1. Lidze. W PKO Ekstraklasie pomocnik również odgrywał ważną rolę u Mariusza Misiury. 30-latek jednak nie zapracował sobie na nowy kontrakt i Nafciarze zdecydowali się na rozstanie.

W poprzednim sezonie Iban Salvador rozegrał 18 spotkań w koszulce Wisły Płock. Reprezentant Gwinei Równikowej zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.

