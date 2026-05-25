Przyszłość Llinaresa wyjaśniona. Wiemy co z piłkarzem Śląska Wrocław! [NASZ NEWS]

16:02, 25. maja 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Śląsk Wrocław awansował do Ekstraklasy i kompletuje kadrę przed nowym sezonem. Z naszych informacji wynika, że wyjaśniła się już przyszłość Marca Llinaresa.

Piłkarze Śląska Wrocław
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Świetna wiosna i awans

Śląsk Wrocław nie był w pewnym momencie oczywistym kandydatem do awansu z 1. ligi, ale bardzo udana wiosna sprawiła, że wrocławianie znów zameldowali się w Ekstraklasie. Bez wątpienia jednym z architektów sukcesu był Hiszpan Marc Llinares.

26-letni zawodnik to jeden z udanych transferów do Śląska. Hiszpan szybko udowodnił, że sprowadzenie go było dobrym strzałem. W ostatnim sezonie zagrał 30 ligowych meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 5 asyst.

„Se queda” w Śląsku

Ale… W pewnym momencie jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Bo z jednej stron toczyły się negocjacje w sprawie przedłużenia ze Śląskiem, ale z drugiej inne polskie kluby zaczęły uważnie monitorować sytuację.

Teraz okazuje się jednak, że inni mogą się obejść smakiem. Z naszych informacji wynika, że klamka zapadła. Jak to mówią w Hiszpanii, „se queda”, czyli Llinares zostaje.

Hiszpan przedłuży kontrakt ze Śląskiem. Według naszej wiedzy warunki zostały już ostatecznie uzgodnione. To oznacza, że llinares znów posmakuje Ekstraklasy z tym klubem, bo na tym poziomie zdążył przed spadkiem rozegrać 16 spotkań (2 asysty).

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości