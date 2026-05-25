Przyszłość Llinaresa wyjaśniona. Wiemy co z piłkarzem Śląska Wrocław! [NASZ NEWS]

Śląsk Wrocław awansował do Ekstraklasy i kompletuje kadrę przed nowym sezonem. Z naszych informacji wynika, że wyjaśniła się już przyszłość Marca Llinaresa.

Świetna wiosna i awans

Śląsk Wrocław nie był w pewnym momencie oczywistym kandydatem do awansu z 1. ligi, ale bardzo udana wiosna sprawiła, że wrocławianie znów zameldowali się w Ekstraklasie. Bez wątpienia jednym z architektów sukcesu był Hiszpan Marc Llinares.

26-letni zawodnik to jeden z udanych transferów do Śląska. Hiszpan szybko udowodnił, że sprowadzenie go było dobrym strzałem. W ostatnim sezonie zagrał 30 ligowych meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 5 asyst.

„Se queda” w Śląsku

Ale… W pewnym momencie jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Bo z jednej stron toczyły się negocjacje w sprawie przedłużenia ze Śląskiem, ale z drugiej inne polskie kluby zaczęły uważnie monitorować sytuację.

Teraz okazuje się jednak, że inni mogą się obejść smakiem. Z naszych informacji wynika, że klamka zapadła. Jak to mówią w Hiszpanii, „se queda”, czyli Llinares zostaje.



Hiszpan przedłuży kontrakt ze Śląskiem. Według naszej wiedzy warunki zostały już ostatecznie uzgodnione. To oznacza, że llinares znów posmakuje Ekstraklasy z tym klubem, bo na tym poziomie zdążył przed spadkiem rozegrać 16 spotkań (2 asysty).