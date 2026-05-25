Legia nie jest nim zainteresowana. Tego transferu nie będzie

15:50, 25. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa nie jest zainteresowana sprowadzeniem Lukasa Grgicia, o czym poinformował serwis "Legia.net". Wcześniej 30-letni pomocnik Rapidu Wiedeń został połączony z klubem.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Szybko zdementowano temat transferu pomocnika

Legia Warszawa zakończyła minione rozgrywki na 6. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. To wynik bardzo dobry, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej, na początku rundy, zespół znajdował się w strefie spadkowej. Niemniej praca Marka Papszuna przyniosła efekty i można spodziewać się, że w kolejnych rozgrywkach Wojskowi powalczą o najwyższe cele.

To może się udać naturalnie tylko wtedy, gdy przy Łazienkowskiej pojawią się solidne transfery. Do tej pory mówiło się o kilku ruchach, a jeden został już zrealizowany. Od jakiegoś czasu wiadomo, że nowym piłkarzem Wojskowych od lipca będzie Ivan Brkić. Blisko dołączenia do klubu jest także Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Nowym graczem Legii miał zostać także niejaki Lukas Grgić. Wiadomo jednak, że nic z tego nie będzie, a informacja to zwykła plotka. Jak przekazał serwis „Legia.net”, stołeczny zespół nie jest zainteresowany tym zawodnikiem. To wieści, które zaczerpnięto bezpośrednio z klubu.

Wszystko wskazuje na to, że to dobra informacja dla fanów drużyny. Grgić ma już bowiem 30 lat, wraz z końcem sezonu wygasa co prawda jego umowa z Rapidem Wiedeń, więc byłby dostępny za darmo, ale trudno wskazać go jako idealnego następcę Jurgena Elitima.

Zobacz także: Co dalej z Grobelnym? Bramkarz Arki ma nowe możliwości! [NASZ NEWS]