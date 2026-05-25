Co dalej z Grobelnym? Bramkarz Arki ma nowe możliwości! [NASZ NEWS]

Zamieszanie w bramce
Arka Gdynia nie dała rady utrzymać się w Ekstraklasie, co ma określone konsekwencje. Pracy w klubie nie będzie kontynuował trener Banasik, zajdą też zmiany w kadrze drużyny. Ciekawie może być na przykład w kwestii obsady bramki.
Arka już pożegnała Damiana Węglarza, odejdzie też bramkarz z Rumunii, Andrei Vlad. Ale… Umowa kończy się również Jędrzejowi Grobelnemu, który wskoczył między słupki na ostatnie mecze. Jego dorobek w Arce w tym sezonie ligowym to 7 spotkań, 16 puszczonych goli i jedno czyste konto.
Pokazał się z Lechem i Cracovią
Grobelny najlepiej zaprezentował się w meczach z Lechem Poznań i Cracovią, w obu przypadkach wydatnie przyczyniając się do remisów 1:1. I jak się okazuje, te występy nie przeszły niezauważone. Z naszych informacji wynika, że piłkarzem zainteresowały się dwa zagraniczne kluby.
Jeden to klub z drugiej ligi portugalskiej (ale dość mocny), a drugi z belgijskiej ekstraklasy. Z dolnej części tabeli, ale jednak z ekstraklasy. To daje Grobelnemu dwie możliwości. Trzecią jest oczywiście potencjalne pozostanie w Arce.